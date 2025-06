Internacional: situação de zagueiro é definida

A situação do zagueiro Rogel está definida no Internacional. O Lance! apurou que o uruguaio vai retornar ao Hertha Berlin, da Alemanha. O contrato de empréstimo com o Colorado termina no próximo dia 30 de junho e, segundo o estafe do jogador, ele regressa ao clube alemã no dia 1º de julho.

O zagueiro já não deverá sequer estar presente na reapresentação do elenco colorado, marcada para o dia 28 de junho, no CT Parque Gigante.

Estudiantes-ARG estaria interessado

O camisa 3 alvirrubro tem contrato com a Velha Senhora até junho de 2026. Apesar da imprensa argentina falar em interesse o Estudiantes-ARG, pessoas ligadas ao jogador não confirmou propostas de outros clubes brasileiros ou da América do Sul.

O zagueiro foi contratado pelo Inter em agosto de 2024. Desde então, o atleta disputou 26 jogos com a camisa alvirrubra. O defensor tem um gol marcado pelo time de Roger Machado neste período.

Outro defensor pode sair

Além de Rogel, que por opção do Inter não teve seu contrato de empréstimos renovado, o Inter pode perder o zagueiro Vitão. Propostas oficiais ainda não chegaram, mas a direção colorada já foi sondada. Por outro lado, o grupo do técnico Roger Machado ganhará o retorno de Gabriel Mercado, que volta de lesão e deve ficar à disposição da comissão técnico.

A direção procura um nome para a defesa. Com fim de vínculo com a Atalanta, da Itália, Rafael Tolói está na mira. Conforme informações levantadas pelo Lance!, o zagueiro estaria em conversações com a direção alvirrubra.

Números desde a chegada

Brasileirão

20 partidas

1 assistência

Libertadores

2 partidas

Copa do Brasil

1 partida

Gauchão

3 partidas 1 gol

Títulos

1 Gauchão