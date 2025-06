O grupo de jogadores com que o técnico Roger Machado trabalha deve passar por uma grande reformulação até o final da temporada. O Internacional tem 12 atletas com contratos terminando. Alguns com vínculos terminam já no final de junho. Outros, em dezembro, com possibilidade de assinatura de pré-contrato com outros clubes a partir de julho.

Pelo menos dois nomes não terão o contrato renovado. Outros, dependerão de negociações como staff ou até de resolução da Fifa. Confira o que o Lance! apurou a situação de alguns nomes.

Contratos finalizando dia 30

Três jogadores têm sua relação com o Colorado se encerrando no próximo dia 30. São eles Rogel, Nathan e Vitinho. O zagueiro e o lateral-direito não devem permanecer. Com passe vinculado ao Herta Berlin-ALE, o uruguaio pode voltar à América do Sul, já que o Estudiantes-ARG, tem interesse. Já Nathan foi emprestado pelo Santos, e retornará à Vila Belmiro.

O caso de Vitinho é mais complexo. Ele atuava no Dínamo de Kiev e chegou ao Beira-Rio por empréstimo, devido à resolução da Fifa que permite aos estrangeiros que atuam na Ucrânia, em guerra com a Rússia, voltem aos seus países. O objetivo alvirrubro é manter o camisa 28 em Porto Alegre.

Contratos finalizando em dezembro

Os outros nomes que ficam pelo menos até dezembro já negociam permanência. O caso mais concreto é o do zagueiro Victor Gabriel. O garoto de 20 anos é do Sport. O Inter conversa com o Leão a compra de uma porcentagem maior dos direitos econômicos do defensor para estabelecer um novo tempo de contrato.

O colombiano Carbonero do Racing-ARG por empréstimo. O Inter pagou 500 mil dólares. Caso não entre em acordo com os argentinos para ficar no Colorado, o atacante retornará a Avellaneda.

A situação de Fernando chama a atenção. O volante possui vínculo com o Inter até dezembro, mas a recuperação da lesão sofrida no joelho pode fazer com que ele perca o restante da temporada, o que poderia estender o tempo de vínculo automaticamente, como aconteceu com Gabriel Mercado.

Confira a situação contratual dos jogadores:

Jogador Posição Fim do vínculo Situação Victor Gabriel Zagueiro 31/12/2025 Em negociação para permanecer Rogel Zagueiro 30/06/2025 Retorna ao Hertha Berlin-ALE e talvez seja emprestado ao Estudiantes-ARG Gabriel Mercado Zagueiro 31/12/2025 Indefinido Nathan Lateral-direito 30/06/2025 Volta ao Santos Fernando Volante 31/12/2025 Devido à lesão, deve ter o vínculo ampliado Bruno Henrique Volante 31/12/2025 Indefinido Diego Rosa Volante 31/12/2025 Indefinido Óscar Romero Meia 31/12/2025 Indefinido Carbonero Atacante 31/12/2025 Inter pretende ampliar o vínculo Lucca Atacante 31/12/2025 Indefinido Lucca Drummond Atacante 31/12/2025 Indefinido Vitinho Atacante 30/6/2025 Inter pretende manter o atacante