menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional ganha reforço inesperado para o ataque

Gustavo Prado retorna da Seleção Sub-20 e vira opção para setor

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 09/10/2025
08:30
Gustavo Prado e Victor Gabriel em treino do Internacional
imagem cameraGustavo Prado e Victor Gabriel em treino no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a eliminação da Seleção Brasileira Sub-20 na primeira fase da Copa do Mundo da categoria, disputada no Chile, o Internacional ganhou um reforço inesperado para o ataque. Gustavo Prado retornou aos treinos na terça-feira (7) e já se torna opção para o setor, desfalcado por Carbonero e Rafael Borré, que estão com a seleção da Colômbia para a Data Fifa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Como os camisas 7 e 19 jogam no dia 14, nos EUA, estão fora do retorno colorado ao Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 15, contra o Mirassol, no Interior de São Paulo.

Opção para o ataque

Meia de origem, o jovem de 20 anos vem sendo usado no ataque desde a gestão de Roger Machado no comando alvirrubro. Ele participou de 22 partidas neste ano, seis como titular, somando 748 minutos e dois gols – no empate de 1 a 1 com o Sport, pelo Brasileirão, e na vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã, na partida de ida na terceira fase da Copa do Brasil, contra o Maracanã.

continua após a publicidade

Como atuava flutuando, entre a esquerda e a direita, mas com entradas também por dentro do campo, pode ser utilizado por Ramón e Emiliano Díaz caso a dupla repita o 3-5-2 usado no 2 a 0 sobre o Botafogo. Nesse caso, Prado entraria no lugar de Carbonero, tendo como companheiro Vitinho, além de Alan Patrick aparecendo como falso 9.

Entre titular e o banco na Seleção

Na Seleção, o jovem foi titular absoluto no título do Sul-Americano da categoria, no início do ano, mas iniciou apenas um dos três jogos disputados pelo Brasil no Mundial do Chile, entrando no decorrer as outras duas partidas.

continua após a publicidade

Assim como com Roger, Prado também atuou como um ponta bem aberto, tanto na direita como na esquerda, com a camisa amarela.

Gustavo Prado comemora gol do Internacional
Gustavo Prado comemora gol na vitória sobre o Maracanã (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias