Internacional ganha reforço inesperado para o ataque
Gustavo Prado retorna da Seleção Sub-20 e vira opção para setor
Com a eliminação da Seleção Brasileira Sub-20 na primeira fase da Copa do Mundo da categoria, disputada no Chile, o Internacional ganhou um reforço inesperado para o ataque. Gustavo Prado retornou aos treinos na terça-feira (7) e já se torna opção para o setor, desfalcado por Carbonero e Rafael Borré, que estão com a seleção da Colômbia para a Data Fifa.
Como os camisas 7 e 19 jogam no dia 14, nos EUA, estão fora do retorno colorado ao Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 15, contra o Mirassol, no Interior de São Paulo.
Opção para o ataque
Meia de origem, o jovem de 20 anos vem sendo usado no ataque desde a gestão de Roger Machado no comando alvirrubro. Ele participou de 22 partidas neste ano, seis como titular, somando 748 minutos e dois gols – no empate de 1 a 1 com o Sport, pelo Brasileirão, e na vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã, na partida de ida na terceira fase da Copa do Brasil, contra o Maracanã.
Como atuava flutuando, entre a esquerda e a direita, mas com entradas também por dentro do campo, pode ser utilizado por Ramón e Emiliano Díaz caso a dupla repita o 3-5-2 usado no 2 a 0 sobre o Botafogo. Nesse caso, Prado entraria no lugar de Carbonero, tendo como companheiro Vitinho, além de Alan Patrick aparecendo como falso 9.
Entre titular e o banco na Seleção
Na Seleção, o jovem foi titular absoluto no título do Sul-Americano da categoria, no início do ano, mas iniciou apenas um dos três jogos disputados pelo Brasil no Mundial do Chile, entrando no decorrer as outras duas partidas.
Assim como com Roger, Prado também atuou como um ponta bem aberto, tanto na direita como na esquerda, com a camisa amarela.
