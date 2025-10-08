É tempo de trabalho forte para o Internacional

Está enganado quem pensa que a parada para a Data Fifa é período de descanso. Pelo menos no CT Parque Gigante, o tempo é de trabalho forte para o Internacional. Foi assim na manhã desta quarta-feira (8), segundo dia de atividades após a vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo no sábado passado (4), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino foi intenso e cobrado durante sua quase uma hora e meia.

O Colorado só volta a campo na próxima quarta (15), quando vai ao Interior de São Paulo enfrentar o Mirassol. Até lá, terá pelo menos mais seis atividades, quatro já agendadas.

Treino de muita intensidade

Pela segunda vez desde a chegada de Ramón e Emiliano Díaz ao Beira-Rio, o Alvirrubro abriu treino à imprensa nesta quarta. Foi possível acompanhar todo o trabalho, que duraram cerca de uma hora e meia no campo, além dos exercícios físicos na academia.

No gramado, os jogadores realizaram atividades técnicas de troca de passes, pressão no adversário e minijogos em campo reduzido, não deixando de lado exigências físicas de muita intensidade. Em determinado momento, foi possível ver o zagueiro Vitão extenuado, com as mãos nos joelhos.

Como foram os exercícios

Com Ramón, Emiliano e os demais assistentes espalhados pela cancha, a grama foi dividida em diversos setores. Após uma conversa de cerca de cinco minutos com a comissão técnica, o elenco foi dividido em dois times, que participaram de um exercício em campo reduzido, focando trocas rápidas de passes.

continua após a publicidade

Depois, os times foram divididos em duplas para uma atividade que misturava técnica e física. A partir da linha de fundo, os atletas precisavam cumprir um circuito dentro da grande área antes de um duelo 1x1. Alguns confrontos chamaram a atenção, como Bernabei contra Bruno Tabata; Aguirre contra Bruno Henrique; e Thiago Maia contra Vitão.

Bruno Gomes duela com Alan Patrick (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Os envolvendo Bruno Gomes, que voltou a atuar recentemente, após ficar quase nove meses afastado dos gramados, foram os mais intensos. O lateral/volante teve enfrentamentos com Óscar Romero e Alan Patrick, sempre se destacando. Tanto quando tinha que defender, quanto como atacar.

Em outra parte do campo, também em duelos 1x1, mas com mais espaço disponível, os jogadores tinham como objetivo marcar gols. Todos os atletas participaram das atividades propostas pela comissão técnica. Emiliano e os assistentes caminhava entre os jogadores, conversando, elogiando e criticando. Don Ramón acompanhava do lado de fora, também dando orientações.

A última parte do treinamento consistiu em novo trabalho em campo reduzido, com o grupo dividido em quatro equipes de cinco jogadores. A atividade não indicou uma possível escalação, mas teve como foco a parte tática.

Às 11h45min, o trabalho com bola foi encerrado, mas o treino só terminou de fato após os jogadores realizarem, em fila, tiros curtos de velocidade. Por volta das 12h, o treino foi concluído, e os atletas, extenuados, deixaram o gramado do CT Parque Gigante.

A agenda até domingo (12)

Quinta (9) – 10h

Sexta (10) – 10h

Sábado (11) – 10h

Domingo (12) – 10h