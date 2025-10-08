Zagueiro desfalca Internacional até final de outubro
Juninho teve diagnosticada lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda
- Matéria
- Mais Notícias
O zagueiro Juninho vai desfalcar o Internacional nos treinos da Data Fifa e, provavelmente, na retomada do Campeonato Brasileiro a partir do próximo dia 15, ficando fora até o final de outubro. O Colorado confirmou que o defensor teve diagnosticada lesão muscular de grau 1 no adutor da coxa esquerda. O machucado ocorreu na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo no sábado passado (4), no estádio Beira-Rio.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
O Alvirrubro não determinou um prazo oficial para o retorno aos treinos, mas o tempo de afastamento para esse tipo de tratamento costuma ser de até 15 dias.
Zagueiro será desfalque até final de outubro
Com isso, a tendência é que Juninho retorne apenas nas últimas semana de outubro. Ou seja, contra o Mirassol, na próxima quarta-feira (15), na retomada do Brasileirão, o camisa 18 não estará à disposição da comissão técnica.
Se o esquema usado contra o Fogão, o 3-5-2, for repetido, Victor Gabriel completará o trio da zaga, ao lado de Vitão e o argentino Gabriel Mercado. Se a formação tática voltar ao 4-3-1-2 ou ao 4-4-2, jogarão Vitão e Mercado.
Outros lesionados ainda sem prazo de retorno
O volante Luis Otávio, que também se recupera de uma lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda, realizou corridas leves no gramado do CT Parque Gigante no treinamento da manhã desta quarta. O goleiro Sergio Rochet e os volantes Alan Rodríguez e Richard seguem fora das atividades com bola por conta de lesões.
O uruguaio, contudo, já realizou trabalhos em campo, individualmente, ao contrário dos outros dois. Os colombianos Carbonero e Rafael Borré e paraguaio Alan Benítez estão servindo suas seleções durante a data Fifa. Os três não devem enfrentar o Mirassol, já que estarão à disposição de seus países na terça (14).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias