A partir do DataESPN, seu departamento de estatísticas e pesquisa, o canal de TV a cabo ESPN divulgou dados das intervenções do árbitro de vídeo ao longo das 27 rodadas do Campeonato Brasileiro deste ano. Pelos dados levantados pela emissora, o Internacional lidera ranking de lances revisados pelo VAR. O Colorado tem também o maior saldo de decisões favoráveis ao clube.

Os números foram divulgados após as polêmicas dos erros dos árbitros de campo e de vídeo da rodada de sábado (4) e domingo (5), com falhas flagrantes nos jogos de Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras.

Nas suas 26 partidas até agora – tem uma partida em atraso ainda – o Alvirrubro teve 21 intervenções do árbitro de vídeo . Até aqui, foram 15 a favor e seis contra, com saldo positivo de nove. Na sequência, Botafogo e Vasco fecham o top 3 da lista, respectivamente, com sete e cinco de saldo.

A direção do Inter não se pronuncia oficialmente sobre a polêmica da arbitragem, mas tem desaprovado a “narrativa de suposto favorecimento”. Conforme apurou o Lance!, para os cartolas colorados, sem o VAR, o Internacional estaria entre os times mais prejudicados por erros de juízes e bandeirinhas. Também lembram que a lista divulgada pelo canal ESPN não leva em conta lances que sequer foram revisados.

Inter: 15 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo +9 Vasco: 10 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo +7 Botafogo: 11 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo +5 São Paulo: 8 decisões favoráveis e 4 contrárias, saldo +4 Palmeiras: 7 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo +4 Bragantino: 6 decisões favoráveis e 2 contrárias, saldo +4 Mirassol: 10 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo +2 Cruzeiro: 4 decisões favoráveis e 2 contrárias, saldo +2 Fluminense: 6 decisões favoráveis e 5 contrárias, saldo +1 Flamengo: 5 decisões favoráveis e 4 contrárias, saldo +1 Vitória: 4 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo -2 Fortaleza: 6 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo -2 Santos: 5 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo -3 Atlético-MG: 7 decisões favoráveis e 11 contrárias, saldo -4 Grêmio: 8 decisões favoráveis e 12 contrárias, saldo -4 Bahia: 9 decisões favoráveis e 13 contrárias, saldo -4 Corinthians: 10 decisões favoráveis e 14 contrárias, saldo -4 Ceará: 1 decisão favorável e 6 contrárias, saldo -5 Juventude: 7 decisões favoráveis e 12 contrárias, saldo -5 Sport: 3 decisões favoráveis e 9 contrárias, saldo -6