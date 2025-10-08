Internacional lidera ranking de lances revisados pelo VAR
Levantamento da ESPN mostra o número de intervenções de cada time
A partir do DataESPN, seu departamento de estatísticas e pesquisa, o canal de TV a cabo ESPN divulgou dados das intervenções do árbitro de vídeo ao longo das 27 rodadas do Campeonato Brasileiro deste ano. Pelos dados levantados pela emissora, o Internacional lidera ranking de lances revisados pelo VAR. O Colorado tem também o maior saldo de decisões favoráveis ao clube.
Os números foram divulgados após as polêmicas dos erros dos árbitros de campo e de vídeo da rodada de sábado (4) e domingo (5), com falhas flagrantes nos jogos de Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras.
Os números do Internacional
Nas suas 26 partidas até agora – tem uma partida em atraso ainda – o Alvirrubro teve 21 intervenções do árbitro de vídeo . Até aqui, foram 15 a favor e seis contra, com saldo positivo de nove. Na sequência, Botafogo e Vasco fecham o top 3 da lista, respectivamente, com sete e cinco de saldo.
A direção do Inter não se pronuncia oficialmente sobre a polêmica da arbitragem, mas tem desaprovado a “narrativa de suposto favorecimento”. Conforme apurou o Lance!, para os cartolas colorados, sem o VAR, o Internacional estaria entre os times mais prejudicados por erros de juízes e bandeirinhas. Também lembram que a lista divulgada pelo canal ESPN não leva em conta lances que sequer foram revisados.
Confira o ranking completo
- Inter: 15 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo +9
- Vasco: 10 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo +7
- Botafogo: 11 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo +5
- São Paulo: 8 decisões favoráveis e 4 contrárias, saldo +4
- Palmeiras: 7 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo +4
- Bragantino: 6 decisões favoráveis e 2 contrárias, saldo +4
- Mirassol: 10 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo +2
- Cruzeiro: 4 decisões favoráveis e 2 contrárias, saldo +2
- Fluminense: 6 decisões favoráveis e 5 contrárias, saldo +1
- Flamengo: 5 decisões favoráveis e 4 contrárias, saldo +1
- Vitória: 4 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo -2
- Fortaleza: 6 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo -2
- Santos: 5 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo -3
- Atlético-MG: 7 decisões favoráveis e 11 contrárias, saldo -4
- Grêmio: 8 decisões favoráveis e 12 contrárias, saldo -4
- Bahia: 9 decisões favoráveis e 13 contrárias, saldo -4
- Corinthians: 10 decisões favoráveis e 14 contrárias, saldo -4
- Ceará: 1 decisão favorável e 6 contrárias, saldo -5
- Juventude: 7 decisões favoráveis e 12 contrárias, saldo -5
- Sport: 3 decisões favoráveis e 9 contrárias, saldo -6
