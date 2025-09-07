menu hamburguer
Internacional

Internacional finaliza semana encaminhando mudanças na frente

Roger Machado testou Alan Patrick mais avançado, sem descuidar da defesa

Alan Patrick, meia do Internacional
imagem cameraAlan Patrick pode ganhar novo posicionamento (Foto Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 07/09/2025
12:05
  Matéria
  Mais Notícias

Das três tarefas que o técnico do Internacional, Roger Machado, havia sinalizado que teria para a parada da Data Fifa, duas já foram bem trabalhadas, como o Lance! conta aqui, e uma está sendo encaminhada. Trata-se de uma mudança tática envolvendo o posicionamento de Alan Patrick. Conforme apurado, o meia foi testado atuando mais à frente, próximo ao centroavante Ricardo Mathias. A ideia será novamente trabalhada nos treinos da semana que começa na segunda-feira (7).

O Alvirrubro retorna a campo no próximo sábado (13), contra o Palmeiras. A partida válida pela 23ª rodado do Brasileirão será 18h30min (de Brasília), na Allianz Arena, em São Paulo.

Tarefa 3: fazer a bola chegar e entrar

Com o substituto de Bernabei encontrado – Victor Gabriel, que fez a base na posição – e a proteção da defesa reforçada – com a entrada de um terceiro volante –, o técnico Roger Machado também pensou uma forma de solucionar a terceira tarefa da Data Fifa. A que seria prioridade, segundo ele mesmo falou na coletiva após o 2 a 1 sobre o Fortaleza:

– Temos que trabalhar a conexão entre a primeira fase de construção [feita pela defesa e pelo meio-campo] e a finalização e acabamento da jogada [responsabilidade do meio e do ataque].  Nesse intervalo, entre o jogo dos zagueiros e o dos meios-campistas e atacantes, a bola tem de chegar com mais qualidade.

A escolha pelos três volantes pode ter dupla função. Além de proteger o setor defensivo, ajudaria na transição entre a zaga e o ataque. Para isso, a ideia é também avançar o camisa 10, colocando Alan Patrick mais próximo do centroavante, para qualificar as jogadas finais. Assim, o Inter passaria a jogar num 4-1-3-2.

Como jogaria o time

Nessa formação, Thiago Maia seria o primeiro volante, mais centralizao. Um pouco à frente, Bruno Henrique e Alan Rodríguez jogaria mais abertos, como segundo volantes, e Patrick seria avançado, também centralizado, numa espécie de losango. Na frente Carbonero e Ricardo Mathias.

Como Bruno Tabata não treinou na semana, para reforçar a musculatura em trabalhos de fisioterapia, é possível que ele apareça nesse esquema, entrando no lugar do camisa 8 e atuando um pouco mais recuado. A ideia surge a partir da entrada de Óscar Romero no lugar de Bruno Henrique em alguns momentos das atividades.

Sem Rochet, defendendo o Uruguai na Eliminatória Sul-Americana, o time treinado tem tido Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique (Romero), Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias.

Thiago Maia e Roger Machado, do Internacional
Thiago Maia e Roger Machado no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

