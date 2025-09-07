Internacional finaliza semana encaminhando mudanças na frente

Das três tarefas que o técnico do Internacional, Roger Machado, havia sinalizado que teria para a parada da Data Fifa, duas já foram bem trabalhadas, como o Lance! conta aqui, e uma está sendo encaminhada. Trata-se de uma mudança tática envolvendo o posicionamento de Alan Patrick. Conforme apurado, o meia foi testado atuando mais à frente, próximo ao centroavante Ricardo Mathias. A ideia será novamente trabalhada nos treinos da semana que começa na segunda-feira (7).

O Alvirrubro retorna a campo no próximo sábado (13), contra o Palmeiras. A partida válida pela 23ª rodado do Brasileirão será 18h30min (de Brasília), na Allianz Arena, em São Paulo.

Tarefa 3: fazer a bola chegar e entrar

Com o substituto de Bernabei encontrado – Victor Gabriel, que fez a base na posição – e a proteção da defesa reforçada – com a entrada de um terceiro volante –, o técnico Roger Machado também pensou uma forma de solucionar a terceira tarefa da Data Fifa. A que seria prioridade, segundo ele mesmo falou na coletiva após o 2 a 1 sobre o Fortaleza:

– Temos que trabalhar a conexão entre a primeira fase de construção [feita pela defesa e pelo meio-campo] e a finalização e acabamento da jogada [responsabilidade do meio e do ataque]. Nesse intervalo, entre o jogo dos zagueiros e o dos meios-campistas e atacantes, a bola tem de chegar com mais qualidade.

A escolha pelos três volantes pode ter dupla função. Além de proteger o setor defensivo, ajudaria na transição entre a zaga e o ataque. Para isso, a ideia é também avançar o camisa 10, colocando Alan Patrick mais próximo do centroavante, para qualificar as jogadas finais. Assim, o Inter passaria a jogar num 4-1-3-2.

Como jogaria o time

Nessa formação, Thiago Maia seria o primeiro volante, mais centralizao. Um pouco à frente, Bruno Henrique e Alan Rodríguez jogaria mais abertos, como segundo volantes, e Patrick seria avançado, também centralizado, numa espécie de losango. Na frente Carbonero e Ricardo Mathias.

Como Bruno Tabata não treinou na semana, para reforçar a musculatura em trabalhos de fisioterapia, é possível que ele apareça nesse esquema, entrando no lugar do camisa 8 e atuando um pouco mais recuado. A ideia surge a partir da entrada de Óscar Romero no lugar de Bruno Henrique em alguns momentos das atividades.

Sem Rochet, defendendo o Uruguai na Eliminatória Sul-Americana, o time treinado tem tido Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique (Romero), Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias.