Sem três titulares, Ramón e Emiliano Díaz decidiram preservar o setor defensivo do Internacional para a partida contra o Bahia, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (22). Assim, para iniciar o jogo da Arena Fonte Nova, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, voltam aos três volantes, com Luis Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia no setor, sem abandonar os três zagueiros.

O Alvirrubro chega ao jogo com 35 pontos, na em 14º na tabela de classificação, quatro pontos à frente do Vitória, 17º e primeiro time na zona de rebaixamento.

Volta dos três volantes

Devido à ausência de três titulares – o meia Alan Patrick e o lateral Aguirre, lesionados, e o atacante Carbonero, suspenso pelo terceiro amarelo – e a necessidade de reforçar a defesa, os Díaz voltam a usar três volantes. Ao mesmo tempo, seguirão com três zagueiros. Abrindo mão, assim, de um atacante.

Com os desfalques, Alan Benítez entra no lugar de Aguirre, Luis Otávio no de Alan Patrick e Bruno Gomes no de Carbonero. Além disso, Victor Gabriel volta à zaga no lugar de Juninho. Dessa forma, o Inter começa o jogo com Ivan Quaresma; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Benítez, Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho e Borré.

Como vem o Bahia

Vindo de um sonoro 4 a 0 sobre o Grêmio, o Bahia quer manter o embalo na Arena Fonte Nova para somar seis pontos em jogos contra os rivais gaúchos e encostar ainda mais no Mirassol, quarto colocado no Brasileirão. Sem suspensos, Rogério Ceni segue sem o volante Caio Alexandre, que ainda se recupera de lesão, e o atacante Erick Pulga, em transição física.

Por outro lado, deve ter o retorno do lateral-esquerdo Luciano Juba, que treinou normalmente na nesta terça (21). A tendência é que ele seja relacionado para o jogo. O Tricolor vai com Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo; Sanabria, Ademir e Willian José.