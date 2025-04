O Internacional realizou, neste sábado (26), na partida contra o Juventude, pelo Brasileirão, uma ação em apoio à conscientização ao autismo. Os jogadores colorados entraram em campo usando abafadores nos ouvidos e um patch especial em referência ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A ação faz parte do projeto "Austistas Colorados", que foi criado pelo torcedor Jeison Reinheimer. O projeto foi criado em 2022 e já motivou na criação de uma sala exclusiva dentro do Beira-Rio, que é destinada ao acolhimento de torcedores autistas nos jogos, inagurada em 2023.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Vale lembrar que o projeto oferece sete vagas na Sala Inclusiva por partida, feita necessáriamente para sócios, que tem que acompanhados por um respósavel.

continua após a publicidade

Jogadores do Internacional entrando em campo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

No ano passado, grupo já havia passado a promover uma roda de conversa sobre o assunto, que envolve profissionais, familias e torcedores com o intituto de promover a inclusão do futebol. Além disso, o grupo também realizou visistas para abrigos durantes as enchentes no RS.

O que rolou em campo na primeira etapa?

Em campo, Internacional e Juventude fizeram uma partida aberta na etapa inicial. A equipe da serra gaúcha abriu o placar no começo da partida, após Batalla receber um belo passe de Gilberto e bater com categoria no canto de Anthoni, que nada pode fazer.

continua após a publicidade

Depois disso, o Colorado cresceu na partida e chegou ao empate na bola parada. Alan Patrick cobrou escanteio na cabeça de Vitor Gabriel e cabeceou no cantinho. A equipe de Roger Machado seguiu melhor em campo e consequentemente virou o marcador.

No finalzinho Vitor Gabriel virou para o Internacional. Em lance idêncidico, Alan Patrick cobrou escanteio e o zagueiro apareceu por tráz da defesa do Juve para testar firme e virar para a equipe de Roger Machado.