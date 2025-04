Escalações Internacional x Juventude: Roger Machado poupa Aguirre e Fernando

Pressionado entre a necessidade de poupar e a de vencer, o técnico do Internacional decidiu apostar em ambos para a partida da tarde deste sábado (26). Para enfrentar o Juventude, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Roger Machado preservou o lateral-direito Aguirre, que fica no banco, e o volante Fernando, que nem relacionado para o confronto foi.

De resto, precisando voltar a vencer, principalmente no Brasileirão, onde tem seis pontos, com uma vitória e três empates, o treinador escalou o time que vinha atuando. Com 17 partidas no ano, o volante não havia sido substituído em nenhum dos jogos. No seu lugar, o comandante alvirrubro escalou Ronaldo.

Já no lugar de Aguirre, que esteve em todos os 20 enfrentamentos que o time teve no ano, Roger escalou Nathan. Assim, Roger Machado manda a campo um Internacional com Anthoni; Nathan, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique e Alan Patrick; Bruno Tabata, Valencia e Wesley.

O Juventude vem com mudança na defesa, montando a defesa com três zagueiros. Em busca da sua primeira vitória fora do Alfredo Jaconi no Brasileirão, o técnico Fábio Mathias escalou o time com Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Batalla e Ênio; Gilberto.