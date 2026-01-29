Goleiro do Internacional terá contrato renovado automaticamente

Assim como o volante Bruno Henrique, no final de 2025, o goleiro do Internacional Sergio Rochet pode ter seu contrato renovado automaticamente. Uma cláusula define gatilho de participações na temporada para permanência no Beira-Rio. Titular da seleção do seu país até a série de lesões nas duas últimas temporadas, o camisa 1 tem vínculo até 31 de dezembro com o Colorado. Veja o que o Lance! descobriu.

Com 31 anos, o arqueiro de 1,90cm já participou de 81 partidas com a camisa vermelha. Está na Padre Cacique desde julho de 2023, quando foi comprado junto ao Nacional-URU.

Rochet pode ter contrato renovado automaticamente

Recuperado dos problemas físicos, que o deixaram de fora de pelo menos boa parte das temporadas de 2024 e 2025, o jogador reassumiu a titularidade com a chegada de Paulo Pezzolano. Segundo apurado pela reportagem, o Inter não detalha as condições para que a renovação de contrato seja automática, afirmando apenas que segue um "padrão".

Ouvindo pessoas ligadas ao futebol colorado, a condição, apontada como corriqueira nos contratos do futebol nacional, é de participação em 60% dos jogos da temporada. Foi o que aconteceu com o volante Bruno Henrique, por exemplo. O camisa 8 teve seu vínculo renovado na Padre Cacique de forma automática no final de 2025 por conta desse texto.

Cálculo para permanência do uruguaio

Conforme soube a reportagem, o goleiro está plenamente recuperado de problemas físicos após lesões nos dois últimos anos. Pelo calendário de 2026, o Inter deve disputar entre 50 e 60 partidas na temporada – incluindo Gauchão, Brasileirão e Copa do Brasil. Assim, o 1 precisaria estar em campo entre 30 e 36 jogos para garantir a permanência por mais um ano.

Além dos jogos pelo Inter, Rochet poderá ser convocado para a Copa do Mundo. Ele perdeu espaço na seleção uruguaia pela inatividade, mas segue prestigiado pelo técnico Marcelo Bielsa. A tendência é de que seja chamado para o Mundial e, com isso, tenha uma valorização no mercado.

Dessa forma, mesmo apareçam clubes interessados, o Alvirrubro teria a garantia de contar com o goleiro por mais tempo. Isso porque, com a renovação automática, ele não poderia assinar um pré-contrato a partir de julho.