Alerrandro no Internacional? O que o Lance! sabe da negociação

Nome pretendido desde o ano passado, Alerrandro pode jogar no Internacional? Após a notícia voltar com força no começo desta semana, o Lance! foi atrás e conta o que sabe sobre a negociação com o CSKA Moscou. Pelo que ficou sabendo a reportagem, Colorado e atacante querem a transferência. Já o clube russo dificulta as negociações, pedindo valores muito acima do que o Alvirrubro pode pagar.

Além do centroavante, o Inter pretendia trazer o atacante Derick Lacerda do Cuiabá. As conversas, porém, empacaram na forma de pagamento, como o Lance! conta aqui.

Alerrandro no Internacional?

Goleador do Campeonato Brasileiro de 2024 pelo Vitória, com 15 gols, Alerrandro é pauta nos bastidores do Beira-Rio desde o ano passado. A negociação, porém, foi iniciada com a chegada de Fabinho Solda para ser o diretor executivo do Colorado. Desde sua chegada, no começo de janeiro, a linha com Moscou está aberta. O que não significa que a conversa seja fácil.

E não só pela barreira linguística. Até se esperava que após o acerto pelo empréstimo de Rodrigo Villagra – que veio por empréstimo de um ano e promessa de compra caso atue em mais de 60% dos jogos da temporada. Mas não é bem assim.

Pelo que apurou o Lance!, as conversas em torno do atacante giram nos mesmos moldes. O problema seria o valor da obrigação de compra, gira de 5 milhões a 6 milhões de euros, dependendo da fonte. Pelo câmbio atual, o valor iria de R$ 31 milhões a R$ 37,1 milhões.

As mesmas fontes também citaram o desejo de Alerrandro de jogar com a camisa vermelha. Tanto que o atacante passou a seguir recentemente jogadores Inter, como Gabriel Mercado, Alan Patrick e Bruno Tabata. Também vem curtindo postagens relativas ao clube.

Desempenho na Rússia

Aos 26 anos, o atacante chegou ao CSKA após a boa temporada com o Vitória, onde estava por empréstimo junto ao Bragantino. Desde sua chegada, em fevereiro de 2025 não deslanchou. São 27 jogos e apenas dois gols.

A queda de rendimento aumenta a vontade do atleta de trocar Moscou por Porto Alegre. Por outro lado, o Colorado ainda avalia o investimento, especialmente em vista do cenário financeiro/econômico da Padre Cacique.

Começa o Brasileirão O Inter começa nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogo, no estádio Beira-Rio, será contra o Athletico-PR. No sábado (31), volta ao Gauchão, quando enfrenta o Caxias pela última rodada da fase de grupos do Estadual. A partida será no Centenário, às 16h30min.