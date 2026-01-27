São 46 anos de fila e, pelo jeito, a espera será ampliada para 47. Além de uma campanha a ser esquecida – ou que sirva de lição para que não se repita –, o Alvirrubro pouco se reforçou e ainda perdeu peças. Então, o que esperar do Internacional no Campeonato Brasileiro deste ano? Para responder essa pergunta, o Lance! ouvir o técnico e comentarista Cláudio Duarte, ex-atleta colorado, e os jornalistas Diogo Olivier, do Grupo RBS, Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, Nikolas Mondadori, da rádio Itatiaia, Paulo Vinícios Coelho, do UOL, e Gustavo Fogaça, o Guffo, do próprio Lance!, além do identificado Alexandre Ernst.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O último título colorado no Brasileirão foi conquistado em 1979. Com um time comandado por Falcão em campo e por Ênio Andrade na casamata, o Inter levantou a taça de forma invicta, com 16 vitórias e sete empates, marcando 40 gols e sofrendo apenas 13.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O que esperar do Inter

Vamos ao que diz que um dos especialistas ouvidos pelo Lance!:

Cláudio Duarte, o Claudião

– O futebol causa surpresas a todo instante. Se lembrar o ano passado, o Inter foi tido por muitos como um dos postulantes ao título. Tinha time, diziam todos. E como ele terminou? Não adianta se enfeitar todo quando não tem bala na agulha. Não te enfeita, mas também não te suicida. [Por só terem tido cinco jogos até agora] Não tem como ter uma ideia ainda do que vai ser o Inter. Pelos jogos que vi até agora, o Inter não vai ter como fazer campanha.

continua após a publicidade

Fabrício Falkowski

– A torcida do Inter precisa ser realista e aceitar que o clube entra no Brasileirão para brigar na segunda página da tabela. Ninguém, internamente, faz questão de esconder isso: o objetivo é disputar a competição sem correr riscos, como ocorreu no ano passado. O próprio técnico Paulo Pezzolano admite esse cenário. Diante de adversários com elencos mais qualificados e orçamentos muito superiores, a possibilidade de o Inter voltar a conquistar o título brasileiro neste ano, ou mesmo nos próximos, é próxima de zero.

Alexandre Ernst

– O Inter faz o torcedor não ter expectativas para o Brasileirão. Impossível pensar que um grupo que quase caiu para a Série B em 2025 possa empolgar ou disputar as primeiras posições do nacional. Imagine, então, vencê-lo. A expectativa será criada a partir do que for feito no campo ao longo do torneio. Pelo tamanho do Inter, eu espero que figure entre os clubes que estejam na Libertadores em 2027.

continua após a publicidade

Diogo Olivier

Para Diogo, será um ano de resistência (Foto: Reprodução/RBS TV)

– O cenário do Inter é único na história. Fala-se, nos bastidores, em colapso. A dívida escapou do controle. A capacidade de investimento desceu demais. A recuperação judicial é quase inevitável. O Inter só tem uma saída para não sofrer. Jogadores que foram mal no ano passado precisam necessariamente de redenção. Os reservas que entravam no segundo tempo (Carbonero, Vitinho) agora são titulares indiscutíveis. É tudo muito ajustado em termos de elenco. Há duas janelas o Inter vem perdendo qualidade sem repor à altura. No ano passado, quase caiu. E nesse? Será um ano de resistência. Fora disso é surpresa total.

Gustavo Fogaça, o Guffo

– Apesar do pessimismo contagiante da torcida colorada, particularmente eu não vejo o ano do Inter como terra arrasada. Começando que o time tem treinador. Pezzolano precisa de tempo, mas com certeza fará um time competitivo. Há algumas contratações pontuais que fortalecerão o grupo, no caso do equatoriano Félix Torres e do argentino Villagra. Ainda falta um centroavante titular, alguém que chegue sem contestações. Com os jovens da base e o que ficou do grupo do ano passado, o Inter tem totais condições de disputar vaga na Libertadores. Mas para isso, precisa esquecer o Gauchão e a Copa do Brasil.

Colunista do Lance!, Guffo não vê o Colorado tão mal assim (Divulgação)

Paulo Vinícius Coelho, PVC

– Acho que no ano passado era mais claro que o Inter tinha chance de quebrar o tabu de 46 anos. Esse ano, não parece tão claro. Tem também um pouco de "praga" dos favoritos do Brasileiro. Em 2024, muitas pessoas, entre elas eu, acharam que o Athletico-PR, pela sequência do trabalho do Cuca, podia ser candidato. Começou bem, foi líder do campeonato, mas foi rebaixado. No ano passado, o Inter começou bem o campeonato, chegou a ser líder em algum momento e depois lutou contra o rebaixamento. Então talvez seja melhor não cogitar o Inter entre os favoritos. Eu não sou supersticioso porque dá azar.

PVC acha melhor não cogitar favoritos (Foto: Reprodução/SporTV)

Nikolas Mondadori

– O Internacional aumenta o sofrimento pelo jejum de títulos do Brasileirão a cada temporada que passa. A aproximação dos 50 anos sem levantar o troféu mais importante do país pesa no atual – e longevo – momento colorado. A pressão pela taça da Série A só cresce, mas o foco de 2026 certamente não será quebrar este tabu. Após o susto recente, o objetivo é não ser rebaixado à Série B. A chegada de Pezzolano, porém, instiga as ambições do clube gaúcho. Existe uma expectativa por uma classificação à competição continental, ou quem sabe, porque não, por um grito de campeão da Copa do Brasil.