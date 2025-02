Internacional busca lateral-direito como uma das prioridades

A direção do Internacional busca um lateral-direito como uma das prioridades da semana. Atualmente, apenas Café Aguirre e Nathan, que deixa o clube na metade do ano, estão à disposição do técnico Roger Machado. Na coletiva após a vitória de 2 a 0 sobre o Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, sábado (22), o comandante colorado admitiu que o clube atua para “qualificar o grupo”.

– Não tenho como adiantar as situações da janela. Sei que o clube está trabalhando incansavelmente para buscar reforços. Claro que queria ter isso definido, mas o mercado está agitado. Estamos procurando – resumiu, citando as dificuldades nas negociações.

Mesmo assim, Roger Machado ressaltou a evolução do atual titular. Contestado por parte da torcida desde que estreou, ainda contra o Guarany, na primeira rodada da fase inicial do Estadual, Café Aguirre foi elogiado após a partida contra o Caxias.

— Tem que ter paciência. Cada jogador tem seu tempo para entrar em ritmo de jogo. Ele vem mostrando evolução.

Cruzeirense está na mira colorada

Apesar disso, o Internacional mira nomes para a posição, e o principal deles é o ex-colorado William. Depois de passar por Wolfsburg, de 2017 a 2022, o lateral está no Cruzeiro desde 2023, onde vinha atuando como titular. No sábado (22), porém, virou algo de reclamações da torcida ao perder um pênalti na semifinal do Mineiro, contra o América. O time da Toca da Raposa foi eliminado.

As cobranças em cima do atleta ganharam um novo capítulo nesta segunda (24), quando a torcida pendurou um boneco do atleta em uma ponte em Belo Horizonte. Desta forma, um comunicado foi divulgado repudiando o ocorrido. A situação e a boa relação do jogador com o diretor esportivo do Internacional, Andrés D’Alessandro, poderiam facilitar sua volta ao Beira-Rio.

Depois de vencer o time da Serra, por 2 a 0, o elenco ganhou dois dias de folga e deve se reapresentar na terça (25) pela manhã. O jogo de volta, contra o Caxias, está marcado para as 21h30min do sábado de Carnaval (1º/3), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional pode até perder por um gol de diferença que avança à final do Campeonato Gaúcho.