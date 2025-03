Internacional: torcedores podem comprar camisas do Gre-Nal 446

Os torcedores do Internacional podem adquirir as camisas usadas pelos jogadores no primeiro tempo do Gre-Nal que decidiu o Campeonato Gaúcho de 2025. O clube e a MatchWornShirt, maior plataforma de leilões de uniformes usados em jogos de futebol fecharam uma parceria que colocam à disposição dos fãs colorados as camisas usadas por Alan Patrick, Valencia e companhia. Mais duas autografadas por todo o time.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O material está à venda no site da plataforma em pregão aberto até o dia 30 de março. O diretor executivo de Marketing e Receitas do Internacional, Marcos Silveira analisou a parceria e os benefícios para o torcedor colorado:

– Estamos orgulhosos de anunciar essa parceria estratégica em um momento tão significativo. Nossa história com a MatchWornShirt já é marcada por iniciativas impactantes, incluindo o maior leilão de clubes da América Latina, que arrecadou fundos essenciais para apoiar nossa comunidade em tempos difíceis.

continua após a publicidade

Silveira acrescentou que a intenção do Alvirrubro é aproximar ainda mais a instituição e o torcedor:

– A ideia é oferecer oportunidades únicas de ter uma parte da nossa história e aprofundar a conexão do torcedor com o Internacional.

Sobre a MatchWornShirt

Para manter-se atualizado sobre todos os leilões de camisas usadas em jogos do Internacional, acesse MatchWornShirt.com.

Ativa desde 2017, a plataforma é referência mundial em leilões de itens únicos e exclusivos utilizados por ídolos mundiais. Parceira de mais de 300 clubes pelo mundo, incluindo PSG, Chelsea, Milan e Atlético de Madri, entre outros. A empresa também já realizou leilões com diversos clubes do Brasil, como o próprio Internacional, Flamengo, Santos e Botafogo.