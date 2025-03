Nesta sexta-feira (28), o Internacional começa a testar a logística para a maratona de 19 jogos em 65 dias. O período é considerado crucial para o restante da temporada: a depender do desempenho nas competições que tem pela frente nesses dois meses – Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores –, o clube poderá priorizar ou não algum dos torneios.

Até a parada para o Mundial de Clubes FIFA, em entre junho e julho, no entanto, a ideia no departamento de futebol e na comissão técnica é sempre focar no próximo jogo, colocando força máxima em todos os confrontos. Ou seja, todos os enfrentamentos serão encarados como decisivos.

– Determinar uma prioridade antes tira a prioridade das outras. Não é isso que vamos fazer – comentou o presidente Alessandro Barcellos em entrevista ao jornal Correio do Povo.

Viagens só em voos fretados

Assim, deste sábado (29), quando estreia no Brasileirão contra o Flamengo, no Maracanã, até a rodada de 30 de maio e 1º de junho, quando enfrenta o Fluminense, no Beira-Rio, o Colorado terá nove viagens de ida e volta. Dos outros dez jogos, um é o Gre-Nal 447, na Arena, outro é contra o Juventude, em Caxias do Sul, e oito são no Beira-Rio.

O embarque no 737-500, reservado pela Sideral Linhas Aéreas para o Alvirrubro, acontecerá normalmente um dia antes do jogo. O retorno, sempre horas depois do confronto. Assim, a delegação colorada inicia o deslocamento nesta sexta (28) para o Rio e volta no final da noite de sábado ou na madrugada de domingo (30). Como o jogo seguinte está marcado para quinta (3), pela Libertadores, contra o Bahia, em Salvador, o próximo embarque será na quarta (2), com retorno na madrugada de sexta (4).

A ideia do voo fretado é tentar diminuir o desgaste do elenco ao longo da temporada. Por isso, o Internacional renovou o contrato com a companhia no ano passado. O acordo é por três anos. Ou seja, até 2026 as viagens nacionais e internacionais serão feitos com a empresa de Curitiba.