Internacional: Alan Patrick vai para o sacrifício na Libertadores

Desde sábado (3), a preocupação do Internacional vai além da atuação na derrota de 4 a 2 para o Corinthians, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O problema é que o principal nome do time de Roger Machado saiu com um desconforto muscular na coxa direita e deve ir para o a sacrifício no confronto contra o Atlético Nacional-COL, quinta (8), em Medellín.

O camisa 10 foi substituído ainda no intervalo do jogo. Conforme apurou o Lance!, na volta a Porto Alegre, no domingo (4), o meia passou por um exame que diagnosticou micro-estiramento muscular. Não chega a ser uma lesão, mas o resultado do teste gera incômodo na comissão técnica de Roger Machado.

Alanpa continuará sendo monitorado pelo departamento médico. Caso seja identificada a possibilidade de uma lesão mais grave, o 10 não jogará pelo torneio nacional. As observações serão feitas tanto na capital gaúcha, onde grupo treinou nesta segunda (4), quanto na terça (5), antes da viagem para a Colômbia.

Partida é importante

O jogo de quinta, no Atanasio Girardot, é importante para os planos colorados na Libertadores. O Alvirrubro precisa sair vivo - pelo menos com um empate - de Medellín para ter chances de se classificas às oitavas de final. O Inter é segundo no Grupo F, com cinco pontos, dois atrás do Bahia e dois às frente do Atlético. Já o Nacional-URU tem apenas um ponto.

Por isso, a situação de Alan Patrick preocupa. Caso ele não possa atuar, é provável que Roger Machado escale Óscar Romero. Também já atuou por ali o garoto Gabriel Carvalho, que deixa o clube em agosto, quando completa 18 anos.

