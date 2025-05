Atitude de Vitão, do Internacional, gera protesto de árbitros; veja

A Abrafut (Associação de Árbitros de Futebol do Brasil) soltou uma nota de repúdio, na tarde deste domingo (4), por conta das falas de Vitão, do Internacional, após a partida contra o Corinthians. Na ocasião, o defensor colorado afirmou que o time paulista foi beneficiado pelas escolhas do árbitro Paulo César Zanovelli da Silva.

Para a associação, o comportamento de Vitão é "absolutamente incompatível com os princípios que regem o esporte". Além disso, garantiu que apresentará uma denúncia formal ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Entenda o cenário acerca da fala de Vitão após Corinthians x Internacional

Para Vitão, Paulo César Zanovelli da Silva deveria ter expulsado Yuri Alberto, autor de três gols no confronto, após uma disputa de bola. Além disso, o zagueiro reclamou da não marcação de um pênalti em Wesley, em lance que o VAR não recomendou para revisão.

- Ah não, a gente sabe que aqui é sempre assim, né? O time vem de uma sequência muito boa, mas, infelizmente, aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. O gol anulado… o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado outro, tinha que ser expulso também. Mas é normal. Teve o lance do Pênalti do Wesley, que o VAR não chamou pra olhar. Mas é assim. O árbitro, todo cagado pra vir apitar o jogo aqui… sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui - afirmou o zagueiro em entrevista ao Amazon Prime.

Veja a nota da Abrafut

"NOTA DE REPÚDIO

A Associação de Árbitros de Futebol do Brasill (Abrafut) vem a público manifestar seu mais veemente repúdio à postura do atleta Vitão, do Sport Club Internacional, após a partida contra o Corinthians, realizada em 03/05/2025.

Durante suas declarações, o jogador dirigiu palavras ofensivas ao árbitro Paulo César Zanovelli, utilizando termos desrespeitosos e insinuando favorecimento à equipe adversária.

Tal comportamento é absolutamente incompatível com os princípios que regem o esporte. Críticas construtivas fazem parte do futebol, mas insultos, insinuações maliciosas e a falta de respeito ao trabalho dos profissionais da arbitragem não podem ser tolerados. O respeito à arbitragem é fundamental para a manutenção da integridade das competições e para a valorização de todos os envolvidos na construção do espetáculo esportivo.

Diante da gravidade dos fatos, a Abrafut informa que apresentará denúncia formal ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), solicitando as providências cabíveis.

Reiteramos que a arbitragem brasileira merece respeito. Atitudes como essa não apenas atacam um profissional, mas atingem todo o futebol nacional e sua credibilidade.

Respeito é o mínimo. E vamos exigi-lo.

Abrafut – Associação de Árbitros de Futebol do Brasil"