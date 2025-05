Veja análise do VAR nos lances polêmicos da vitória do Corinthians sobre o Internacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios das revisões do VAR durante a vitória do Corinthians por 4 a 2 sobre o Internacional, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A divulgação inclui os principais lances de interferência da arbitragem de vídeo, que geraram reclamações de ambos os times. A partida foi conduzida pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli (MG), com Paulo Renato Coelho (RJ) no comando do VAR.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O primeiro lance polêmico ocorreu ainda no primeiro tempo, quando os jogadores do Internacional pediram pênalti de Yuri Alberto em Wesley. Segundo o VAR, não houve infração.

— Quem busca o contato embaixo é o jogador do Inter. Ele bota a mão no peito do jogador do Corinthians e joga a perna direita na perna do jogador. Paulo, tudo na área checado. Não tem ação de tiro penal — descreveu o árbitro de vídeo. Zanovelli concordou. — Disputa de espaço. Obrigado.

continua após a publicidade

O Corinthians teve dois gols anulados. O primeiro, de Yuri Alberto, aos sete minutos do segundo tempo, foi anulado após revisão que apontou falta de Matheuzinho em Wesley na origem da jogada.

— Paulo, no lance do meio, quem toca na bola primeiro é o jogador de vermelho. É algo que você não viu no campo, tá? Ele toca a bola primeiro, o jogador de vermelho, e depois tem um contato. Para mim, tem uma ação faltosa do jogador número 2 do Corinthians. Eu te recomendo uma revisão para você olhar uma falta dentro do APP — analisou o VAR.

continua após a publicidade

Zanovelli concorda com a imagem. — Quem toca a bola é o Wesley. E é uma falta imprudente para mim, tá?

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

A cabine do VAR, então, deixa a decisão para o árbitro de campo. — Avalia, Paulo, se está dentro do APP. Avalia se está dentro do APP para você. Para nós, está dentro do APP. Avalia você.

Zanovelli decide marcar a infração. — É um lance muito fino, mas para mim é falta. Vou anular o gol.

O segundo gol anulado, de Memphis Depay, foi aos 33 minutos. O VAR viu falta de André Ramalho em Luis Otávio. — A ação é muito clara, faltosa. Ele empurra em cima e faz uma alavanca com a perna. Paulo, recomendo revisão para possível falta no APP. Paulo, tem um contato no pé e uma alavanca do jogador número 5. Quem joga a bola é o jogador do Inter. Quando chegar na área você avisa. — avaliou o árbitro de vídeo.

Após revisão, Zanovelli anula o gol do holandês. — Quem toca a bola é o de vermelho e tem uma alavanca imprudente. Eu achei que tinha sido (inaudível). É, falta. Para mim, falta imprudente.

Por fim, o pênalti marcado para o Corinthians aos 46 do segundo tempo também passou por revisão. O árbitro confirmou a penalidade após revisar um chute de Oscar Romero em Matheus Bidu.

— Paulo, vou te recomendar uma revisão para possível penal. Tem um toque no peito do jogador do Corinthians. Depois, o jogador do Inter toca o pé, de forma imprudente para mim, no peito do jogador. Depois, ele toca a bola. Mas, antes, toca no peito do jogador do Corinthians.

Zanovelli concordou e assinalou a penalidade, que deu a virada para o Corinthians na partida.

— É uma ação temerária. Um chute. Ele não acerta a bola e acaba acertando o peito do jogador. Eu achei que tinha pegado na bola, e não pega a bola. Ação faltosa e tiro penal, ok? — falou o árbitro.

O Corinthians agora volta sua atenção para a Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira (7), o time comandado por Dorival Júnior volta a campo contra o América de Cali, da Colômbia, novamente na Neo Química Arena. O confronto está marcado para às 21h30 (de Brasília), e é válido pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental.