DVD 2: Internacional enviará ofício à CBF devido arbitragem

A derrota do Internacional contra o Corinthians, sábado (3), na Neo Química Arena, continua repercutindo nos bastidores do Beira-Rio. É que a direção colorada decidiu enviar ofício à CBF em função das polêmicas de arbitragem na partida válida pela sétima rodada o Campeonato Brasileiro. A reclamação encaminhada será fundamentada com imagens do jogo. Após a partida, o vice de futebol José Olavo Bisol elencou os erros cometidos pelos árbitros de campo e do VAR.

O cartola alvirrubro afirmou que o segundo tempo da partida foi condicionado por decisões equivocadas do Paulo César Zanovelli Abel e da cabine de vídeo.

– Terminamos o primeiro tempo com a vitória que era merecida diante do contexto em que se apresentou o jogo. Mas aí vem o segundo tempo e nos colocaram numa situação complicada porque, nos parece, que a arbitragem acaba se colocando em um lance que estraga a partida, porque não tem um critério adotado – declarou.

Entre os questionamentos de Bisol estão um pênalti em Wesley, ainda no primeiro tempo, a expulsão de Bruno Henrique, que sequer toca no jogador do Corinthians, e a falta de critérios nas marcações de penalidades – comparando o pênalti cometido por Óscar Romero ao não marcado contra o Fortaleza, quando David Luiz acertou a cabeça de Rogel.

Reunião de clubes tratará de arbitragem

A contestação do Internacional não será feita apenas por meio de documento. Nesta segunda-feira (5) está marcada uma reunião de clubes na sede da confederação para tratar dos erros frequentes a arbitragem nas sete primeiras rodadas do Brasileirão. O Colorado será representado pelo presidente Alessandro Barcellos deve se manifestar.

Além de falar dos episódios ocorridos no enfrentamento com o Timão, Barcellos também pretende fazer apontamentos sobre o contexto geral das falhas os árbitros. Segundo o Internacional, o descontentamento dos clubes com o cenário é geral.