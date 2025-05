Alan Patrick vira dúvida do Internacional na Libertadores

O Internacional vencia o Corinthians por 2 a 1 quando, no intervalo, Alan Patrick, autor da assistência do segundo gol, deixou o time - o jogo terminou 4 a 2 para o Timão. A questão foi sanada na coletiva do técnico Roger Machado: o camisa 10 sentiu o posterior da coxa – o treinador não especificou qual –, virando dúvida para o jogo contra o Atlético Nacional-COL, quinta-feira (8), pela Libertadores da América.

Conforme o treinador colorado, ainda é cedo para ter certeza de qualquer coisa.

– Conversei com o Alan no final. Ele sentiu a perna pesar, o posterior. A gente optou por tirá-lo de campo. Foi um pequeno desconforto, mas precisa avaliar. Espero que não seja nada – explicou sem entrar em detalhes.

Jogo de quinta (8) é na Colômbia

A partida contra El Verde de la Montaña será no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, para onde o Internacional viaja na terça (6). Sobre o confronto, o comandante alvirrubro comentou:

– É um jogo fora. Importante e decisivo. Temos uma sequência muito dura que a gente tem fora e casa.

Roger também antecipou como serão os dias de trabalho até a partida pela competição continental:

– A partir de agora a gente passa a trabalhar o adversário, o contexto do jogo. Também temos que descansar os atletas e treinar na medida que for possível. E ir para o jogo como jogo decisivo que ele é. Diante de um adversário que a gente já conhece do primeiro jogo.

O que vem pela frente

O Internacional voltou para Porto Alegre logo depois da derrota para o Timão. Neste domingo (4), o grupo tem folga. A reapresentação será na segunda (5), quando será feita a reavaliação de Alan Patrick. A viagem está marcada para terça.

Após o confronto de quinta, o Colorado não volta para a capital gaúcha. Na sexta (9), a delegação embarca para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo no Dia das Mães, domingo (11), novamente pelo Campeonato Brasileiro.