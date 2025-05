Veja os clubes brasileiros que mais faturaram na Libertadores até o momento

A fase de grupos da Libertadores 2025 chega à metade final nesta terça-feira (6), com o início da quarta rodada. E, além da busca por classificação às oitavas de final, os clubes brasileiros já começaram a engordar seus cofres com a premiação distribuída pela Conmebol. A cada vitória, um bônus em dólares é adicionado ao valor fixo recebido pela participação.

📊 Palmeiras lidera arrecadação entre os brasileiros

Todos os sete representantes do Brasil — Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo — receberam US$ 3 milhões (R$ 17,07 milhões) pela presença na fase de grupos. A diferença até aqui está nas vitórias, que rendem um adicional de US$ 330 mil (R$ 1,88 milhão) cada.

Confira quanto já faturou cada clube, considerando apenas os valores pagos até a terceira rodada:

💰 Ranking de faturamento (valores em reais)

1️⃣ Palmeiras – 3 vitórias

• Fase de grupos: R$ 17,07 milhões

• Bônus por vitórias: R$ 5,64 milhões

• Total: R$ 22,71 milhões

2️⃣ Bahia e São Paulo – 2 vitórias

• Fase de grupos: R$ 17,07 milhões

• Bônus por vitórias: R$ 3,76 milhões

• Total: R$ 20,83 milhões

3️⃣ Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional – 1 vitória

• Fase de grupos: R$ 17,07 milhões

• Bônus por vitória: R$ 1,88 milhão

• Total: R$ 18,95 milhões

🏆 Prêmio milionário em jogo

A tendência é que essa classificação mude nas próximas rodadas, já que cada jogo vale dinheiro. Além disso, quem avançar às oitavas embolsa mais US$ 1,25 milhão (R$ 7,11 milhões), com cifras cada vez maiores até a final — que paga US$ 24 milhões (R$ 136,56 milhões) ao campeão.

