Internacional: Borré vê concorrência com Valencia como positiva

Contratado em janeiro de 2024, o atacante Rafael Borré ampliou de vez à disputa por uma vaga no time titular do Internacional. Nem a fala do técnico Roger Machado, de que Enner Valencia é o titular da vez, parece incomodar o colombiano. Enquanto o equatoriano vem de temporada de recuperação, tendo marcado sete vezes em 13 jogos, o camisa 19 fez apenas dois, em 12 partidas. Mesmo assim, Borré vê concorrência com Valencia como positiva.

A disputa pelo comando do ataque ganhou força desde que Valencia retomou a boa fase, no começo deste ano. E foi reascendida na goleada de 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na noite deste domingo (6), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O 13 começou o confronto, participou efetivamente de várias jogadas e deixou uma bola na rede. Borré entrou no seu lugar e também marcou o seu.

“Vamos necessitar de todos”

Após a partida de gala do Colorado, o técnico Roger Machado pontuou:

– Hoje, o Enner se transformou em titular. Ele procurou a oportunidade em campo e achou. Mas vai ter uma alternância natural. Vamos ter mais 17 jogos e teremos que fazer mudanças ao natural. O Borré mostrou que também tem capacidade para ser titular.

O próprio colombiano fez eco ao comentário do chefe. Na zona mista, o 19 alvirrubro disse:

– Isso é bom [concorrência]. Vamos necessitar de todos. Temos alternativas. É um elenco que tem hierarquia e que pode brigar. Queremos brigar em todas as frentes. Temos um grande elenco.

A importância do gol

O colombiano ainda tratou da importância de voltar a marcar gols depois de 11 jogos e ter ficado duas partidas fora por lesão:

– Atacante necessita de gols. É importante. Depois da lesão, faltava um pouco de ritmo. Aos poucos vou me sentir bem. Espero ficar o melhor possível para ajudar.

