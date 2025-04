Gabigol fica no chão com drible de jogador do Internacional e lance viraliza

O Cruzeiro perdeu para o Internacional por 3 a 0, neste domingo (6), no Estádio Beira-Rio, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na derrota, um lance envolvendo o atacante Gabigol repercutiu nas redes sociais. Trata-se de um drible aplicado pelo lateral Bernabei no camisa 9.

O lance aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo. Na jogada, o camisa 26 do Colorado recebe uma bola na lateral do campo e corta para dentro. A ação deixou Gabigol no chão, que havia tentado cortar a jogada com um carrinho.

O drible repercutiu nas redes sociais. Diversos telespectadores reagiram ao lance e elogiaram a qualidade técnica do lateral do Internacional. Veja as reações abaixo:

Internacional x Cruzeiro

Em campo, Gabigol não teve grande atuação contra o Internacional. O Cruzeiro precisou jogar com um jogador a menos por conta da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, aos 20 minutos. Posteriormente, o Colorado dominou as ações em campo e venceu a partida sem grandes dificuldades.

Com o resultado, o Internacional assume momentaneamente a 4ª colocação da tabela de classificação do Brasileirão. Por outro lado, o Cruzeiro pode terminar a rodada na 9ª posição. Vale destacar, que o cenário pode mudar dependendo dos outros resultados da rodada.

