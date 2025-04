Roger Machado comemorou bom momento coletivo do Internacional

Com 15 partidas invictas em 2025, o Colorado está a um empate ou vitória de igualar feito do ano passado, quando chegou a 16 confrontos sem perder no Campeonato Brasileiro. Por isso, após a goleada por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, pela segunda rodada do torneio nacional, o técnico Roger Machado comemorou bom memento coletivo do Internacional. Com o resultado, o Colorado chegou a quatro pontos na competição.

Perguntado sobre a situação, o treinador observou:

– O que tem, desde o ano passado, é o bom momento coletivo que a gente vive. Mesmo trocando peças, alterando características, a gente tem conseguido manter o coletivo.

Roger Machado acrescentou que, mesmo com dificuldades diferentes apresentadas pelos adversários, o grupo tem superado as dificuldades. Depois, pontuou:

– Nesse momento ano [com a maratona de jogos por Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil], ainda temos pouco tempo de trabalho para mudar estratégias. Mas as características diferentes dos jogadores que temos e o tempo de trabalho que já somamos desde 2024 nos permite fazer mudanças sem perder qualidade.

O Internacional divulgou a programação para a semana. O grupo deve se reapresentar às 11h desta segunda (7) para iniciar a preparação para a segunda rodada da Libertadores de América. Sem precisar viajar, o Colorado terá um desgaste a menos nessa semana. Assim recebe o Atlético Nacional-COL na quinta (10), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio.

Depois, o elenco deve voltar a se reunir na sexta (11) para iniciar os trabalhos visando a terceira rodada do Brasileirão. Após voltar a treinar no sábado (12) pela manhã, a delegação deve viajar em voo fretado para Fortaleza. No domingo (13), o Colorado enfrenta o Fortaleza.