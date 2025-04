Internacional quer Pumita, mas Vasco não deve liberar

Em busca de um lateral-direito desde que Bruno Gomes se lesionou no empate em 2 a 2 com o Guarany de Bagé, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, ainda em janeiro, o Internacional quer Pumita Rodríguez, mas o Vasco não deve liberar o uruguaio convocado por Marcelo El Loco Bielsa na última data FIFA. O jogado tem contrato com o time comando pelo técnico Fábio Carille até dezembro.

O nome de Pumita surgiu no noticiário em Porto Alegre. Conforme os relatos, o atleta viria para o Beira-Rio por empréstimo até o final do ano. Como o Gigante da Colina tem uma dívida com o Alvirrubro referente à compra dos direitos do atacante David – cerca de 4,3 milhões de euros (ou R$ 26,7 milhões) –, o negócio não teria custos para o Colorado.

Uruguaio deve seguir no Rio

O Lance! apurou, porém, que a informação já havia circulado o Rio de Janeiro é que o interesse colorado teria surgido no começo no ano e não progredido. O que foi relatado é que, inclusive, não existiria nenhuma conversa entre os clubes envolvendo o nome do atleta. Até porque, mesmo sem ser usado com frequência, o Gigante a Colina tem interesse de renovar com o uruguaio. O contrato entre o clube e o lateral termina em dezembro.

Pumita fez a base no Danubio, um dos cuadros chicos de Montevidéu. Após subir para o profissional pelo próprio De la Franja, o lateral foi emprestado ao Racing da capital uruguaia e, depois, negociado com Fênix, da mesma cidade. Em 2022 foi vendido ao Nacional, de onde saiu para o Vasco, onde chegou em 2023.

