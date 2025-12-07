Pênalti em Internacional e Bragantino repercute: 'Nunca visto antes'
Colorado venceu na última rodada do Brasileirão e se manteve na Série A
O Internacional venceu o RB Bragantino por 3 a 1, neste domingo (7), no Beira-Rio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, o clube gaúcho teve um pênalti marcado ao próprio favor, que repercutiu nas redes sociais.
O lance aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 29 minutos, quando o árbitro Davi de Oliveira Lacerda marcou uma infração em um choque dentro da área do Bragantino. O meia Alan Patrick foi o responsável por converter a cobrança.
Nas redes sociais, torcedores repercutiram a decisão. Para alguns, a marcação da arbitragem foi errada. Outros concordaram, mas destacaram a necessidade da penalidade para o Internacional se livrar do rebaixamento. Veja a repercussão abaixo:
