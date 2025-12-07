menu hamburguer
Pênalti em Internacional e Bragantino repercute: 'Nunca visto antes'

Colorado venceu na última rodada do Brasileirão e se manteve na Série A

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
18:08
Internacional venceu o Bragantino na última rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF/Gazetta Press)
imagem cameraInternacional venceu o Bragantino na última rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF/Gazetta Press)
O Internacional venceu o RB Bragantino por 3 a 1, neste domingo (7), no Beira-Rio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, o clube gaúcho teve um pênalti marcado ao próprio favor, que repercutiu nas redes sociais.

O lance aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 29 minutos, quando o árbitro Davi de Oliveira Lacerda marcou uma infração em um choque dentro da área do Bragantino. O meia Alan Patrick foi o responsável por converter a cobrança.

Nas redes sociais, torcedores repercutiram a decisão. Para alguns, a marcação da arbitragem foi errada. Outros concordaram, mas destacaram a necessidade da penalidade para o Internacional se livrar do rebaixamento. Veja a repercussão abaixo:

