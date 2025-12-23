Corinthians anuncia saída de Fabinho Soldado

O Corinthians anunciou, no início da noite desta terça-feira (23), a saída de Fabinho Soldado, então executivo de futebol, em decisão tomada de comum acordo entre as partes.

A decisão foi anunciada após reunião entre Fabinho Soldado e Osmar Stabile, presidente do Corinthians, depois da conquista do título da Copa do Brasil, o segundo do clube na temporada. Anteriormente, o Timão havia superado o maior rival para conquistar, pela 31ª vez, a taça do Campeonato Paulista.

Ainda no gramado do Maracanã, após o quarto título do Corinthians na Copa do Brasil, Fabinho revelou ter futuro incerto no clube e afirmou que teria conversas com a direção para alinhar movimentações futuras.

Um dos principais responsáveis pela reformulação do elenco, Fabinho Soldado manifestava insatisfação com parte da diretoria do clube, além de acreditar que seu trabalho estava sendo "fritado" dentro do Parque São Jorge.

— Eu tenho contrato até 2026. Bem verdade é que já tive conversa com o presidente há mais de um mês. Ele sabe o que eu penso. Certamente na semana vamos sentar pra conversar e alinhar tudo que tem que ser alinhado. Já passei pra ele minha intenção — afirmou o então executivo, em entrevista após título da Copa do Brasil

Confira nota oficial do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que o executivo de futebol Fabinho Soldado não faz mais parte do Departamento de Futebol do Clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente de suas funções, desejando sucesso em seus próximos desafios profissionais.

O Clube seguirá trabalhando na reestruturação de seu Departamento de Futebol e informará oportunamente sobre os próximos passos".

