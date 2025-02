Inter se prepara para pegar o Caxias sem Alan Patrick e Wesley

Depois de dois dias de folga, o Internacional começa nesta terça-feira (18) a preparação para pegar o Caxias, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. O grupo se reapresenta e o técnico Roger Machado deve encaminhar o time com base na escalação que venceu o Monsoon no sábado (15), por 2 a 0, a última rodada da primeira fase.

O confronto contra o Grená acontece no sábado (22), às 16h30min (de Brasília) no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O jogo da volta será está marcado para o dia 1º de março, no Beira-Rio, às 21h30min.

Borré, Carbonero e Valencia seguem no time

O descanso foi proporcionado pela boa campanha – o Colorado terminou a etapa inicial da competição com a melhor campanha do Gauchão, de forma invicta. No retorno, porém, dois problemas persistem: as ausências de Alan Patrick e de Wesley.

Carbonero em Intermacional x Monsoon, pelo Campeonato Gaúcho (foto: Internacional)

Por isso, o treinador iniciará a semana trabalhando com a mesma formatação que obteve a vitória do final de semana. Ou seja, Borré deverá trabalhar mais recuado, substituindo o meia, Carbonero seguirá à frente, no lugar do atacante. Em boa fase, Valencia continuará no comando de ataque. Na última partida, Roger Machado elogiou a presença dos três mais à frente:

– Com Borré e Valencia na frente, talvez a gente aproveite o melhor momento dos dois. Gostei do Borré mais solto no campo, municiando os que passavam por ele. Tivemos o Carbonero ora aberto e ora fechado. Mas também vou precisar da ajuda deles na defesa.

Além dessa manutenção, o comandante colorado deve ganhar um reforço de peso. Titular em boa parte da campanha no Brasileirão do ano passado, Bruno Tabata tem chances de, pelo menos, ficar no banco no jogo contra o Caxias. O meia segue na preparação da fase final de transição, já trabalhando em campo, com os demais companheiros. O camisa 17 poderá, enfim, estrear em 2025.

Enquanto isso, Alan Patrick e Wesley continuam tratamento. O 10 sofreu uma entorse no tornozelo direito, mas já caminha normalmente. Enquanto o atacante teve uma lesão muscular de grau 2, devendo ficar parado por até 21 dias.