Trio lesionado volta a treinar e deve ser novidade do Inter no Gre-Nal

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 16:09 • Porto Alegre (RS)

O Internacional deve ter força máxima para encarar o Grêmio no sábado (19). No treino da manhã desta segunda-feira (14), três jogadores estiveram em campo: Borré, Fernando e Rogel. O trio está recuperado de lesão e deve ser novidade no time de Roger Machado.

A expectativa era de que o trio se recuperasse antes do Gre-Nal - ao menos foi o que disse José Olavo Bisol, vice-presidente do Internacional. Com a Data FIFA, foi possível realizar trabalhos intensivos e, nesta segunda-feira, os jogadores ganharam a liberação para estarem no treino.

Rafael Borré e Agustín Rogel se lesionaram na mesma partida: o empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em 25 de setembro. Os dois sofreram uma lesão muscular na coxa esquerda e estão, desde então, realizando tratamento com o Clube.

Já Fernando deixou o campo no jogo seguinte, no triunfo contra o Vitória, em 29 de setembro. Ele sentiu um desconforto na panturrilha direita e, assim como os companheiros, estava tratando com o Departamento de Saúde Colorado.

O trio é titular no time de Roger Machado e deve retornar entre os onze titulares. A única grande mudança ocorrerá no meio de campo, visto que Thiago Maia está suspenso. No seu lugar, entra Bruno Henrique.

Internacional e Grêmio entram em campo na tarde de sábado, a partir das 16h, no Beira-Rio. A expectativa é de casa cheia para o último clássico do ano. Caso vença, o Colorado atinge um feito histórico de conquistar vitórias em todos os Gre-Nais da temporada.