CBF define árbitro para o Gre-Nal 443

Bruno Arleu de Araújo é estreante em Gre-Nais (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 18:48 • Porto Alegre (RS)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (11), quem irá comandar a arbitragem para o Gre-Nal 443, marcado para 19 de outubro. Bruno Arleu de Araújo será o responsável pelo último clássico da temporada.

➡️Inter define programação de venda dos ingressos para o Gre-Nal

Essa será a primeira vez que o árbitro apita um Gre-Nal. Ele, todavia, já esteve à frente da arbitragem em jogos de Grêmio e Internacional recentemente. Pelo lado do Tricolor, no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino. Pelo Colorado, no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro - que rendeu polêmicas.

➡️Rogel, do Internacional, tem julgamento adiado e deve ficar disponível

Isso porque, o árbitro concedeu sete cartões amarelos e um vermelho para a equipe do Inter. O jogo também contou com um pênalti para o Cruzeiro, defendido por Anthoni. Na ocasião, Roger Machado e a direção Colorada reclamou da arbitragem. Alessandro Barcelos e o vice, José Olavo Bisol, foram denunciados "conduta contrária à disciplina", que prevê suspensão de 15 a 180 dias.

Arbitragem preocupa

Na noite de quarta-feira (9), o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, foi aos microfones reclamar da arbitragem contra o Atlético-MG. O dirigente aproveitou a ocasião para fazer um apelo à CBF em relação a quem apitaria o Gre-Nal, que era uma das preocupações do Tricolor.

- Está chegando num ponto que a gente não sabe mais o que fazer. É uma preocupação porque é o principal clássico nosso e a gente não pode que a arbitragem interfira de maneira alguma. - desabafou o vice-presidente.