Quem Renato poderá escalar no Grêmio na vaga de Reinaldo para o Gre-Nal

Mayk é o reserva imediato de Reinaldo na lateral-esquerda (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 07:15 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio ganhou mais um desfalque para o Gre-Nal na noite de quarta-feira (9). Reinaldo levou o terceiro cartão amarelo e deverá cumprir suspensão automática na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, Renato Gaúcho terá a missão de achar um substituto para o lateral.

➡️Reinaldo leva terceiro cartão e vira desfalque para o Gre-Nal

Há duas opções claras para substituir Reinaldo: Mayk, reserva imediato, e Fábio, lateral-direito. O primeiro, inclusive, entrou em campo contra o Atlético-MG e parece ser a escolha de Renato. Entretanto, o histórico de lesões e as oscilações na temporada não tem agradado a torcida. O segundo, seria uma improvisação, visto que atua na lateral oposta, mas no ano, Fábio já foi escalado na esquerda e foi elogiado pelos gremistas.

➡️Grêmio terá quatro dias de folga antes de iniciar preparação para o Gre-Nal

Em entrevista coletiva após a partida, Renato indicou a possibilidade da titularidade de Mayk. A definição acontecerá durante a próxima semana. O Grêmio se reapresenta na segunda-feira (14) e começa a preparação para o clássico.

- Coloquei principalmente para dar ritmo pra ele. No próximo Gre-Nal não teremos Reinaldo que, infelizmente, recebeu o terceiro cartão amarelo. - disse Renato após a derrota para o Galo.

Reinaldo foi amarelado por briga com Deyverson na derrota para o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Internacional e Grêmio se enfrentam no sábado, 19 de outubro, após a Data FIFA. Os times entram em campo no Beira-Rio, no último clássico do ano, a partir das 16h. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.