Vice do Internacional reclama de escolha de árbitro para Gre-Nal

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 10:08 • Porto Alegre (RS)

O árbitro para o Gre-Nal 443 já está definido: Bruno Arleu de Araújo. A escolha, todavia, não agradou ao Internacional. O vice-presidente, José Olavo Bisol, revelou que o Clube buscou a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A escolha por Bruno Arleu de Araújo causou desconforto principalmente pelo histórico recente do árbitro com o Internacional. Na partida contra o Cruzeiro, em 28 de agosto, o time levou sete cartões amarelos e um vermelho, além de um pênalti contra, que foi defendido por Anthoni.

Além disso, o árbitro relatou em súmula que o presidente Alessandro Barcellos e o vice José Olavo Bisol o cobraram. Eles foram denunciados e serão julgados pelo STJD. O julgamento iria ocorrer na última quinta-feira (10), mas acabou sendo adiado.

- A gente não concorda com a arbitragem do Bruno, pois existe um histórico de acontecimentos. Pontuamos sobre a situação contra o Cruzeiro. Fizemos o registro, buscamos formalmente junto à CBF e imediatamente conseguimos uma reunião com a Comissão de Arbitragem, onde trouxemos todo esse contexto para o Seneme (presidente da Comissão de Arbitragem). E praticamente houve uma desconsideração de todo esse ambiente. Das ponderações que fizemos, imaginava que tivesse uma sensibilidade, mas minimizaram o contexto. - disse o dirigente em entrevista à Rádio Gaúcha.

Internacional e Grêmio se enfrentam no dia 19 de outubro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa será a primeira vez que Bruno Arleu de Araújo apitará um clássico. A bola rola a partir das 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.