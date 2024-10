Relembre polêmicas de Bruno Arleu de Araújo em jogos de Grêmio e Internacional

Bruno Arleu de Araújo será estreante em clássicos Gre-Nais (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 11:42 • Porto Alegre (RS)

A escolha de Bruno Arleu de Araújo para apitar o Gre-Nal não agradou torcedores de Grêmio e Internacional. Isso porque o árbitro protagonizou polêmicas com ambos Clubes e é estreante no clássico.

A mais recente delas foi com o Internacional. Em 28 de agosto, Bruno Arleu de Araújo foi o árbitro responsável pelo empate em 0 a 0 do Colorado com o Cruzeiro. O jogo rendeu, ao time, sete cartões amarelos e um vermelho. O juiz também sinalizou um pênalti para a Raposa, defendido por Anthoni.

Além disso, Agustín Rogel, o presidente Alessandro Barcellos e o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, foram denunciados e serão julgados pelo STJD. O zagueiro, expulso por falta em Kaio Jorge, poderá responder por "praticar jogada violenta" e levar suspensão de um a seis jogos.

Já os dirigentes foram citados na súmula por "conduta contrária à disciplina", que prevê suspensão de 15 a 180 dias. O presidente também também responderá por "ofender alguém em sua honra", e pode levar uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil, além de suspensão de 15 a 90 dias.

No lado do Grêmio, a expulsão de Kannemann contra o Cruzeiro, em 10 de julho, também rendeu críticas ao árbitro. Na ocasião, o zagueiro foi expulso por falta em Ramiro aos onze minutos da etapa final. O VAR sequer foi acionado. Na súmula, Bruno Arleu de Araújo justificou o cartão vermelho.

"Por dar uma entrada, com as travas de sua chuteira, na altura do tornozelo direito de seu adversário, de número 17, sr. Ramiro Moschen Benetti, com uso de força excessiva, na disputa da bola. O atleta atingido foi atendido no gramado e continuou na partida. O fato ocorreu no campo de defesa da equipe mandante, próximo ao círculo central"

Internacional e Grêmio se enfrentam no dia 19 de outubro, às 16h, no Beira-Rio. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e é o último clássico da temporada.