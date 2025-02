Inter perde chances, mas bate o Avenida e chega a três vitórias seguidas no Gauchão

O placar pode não ter sido elástico, mas foi o suficiente para o Internacional garantir com tranquilidade sua terceira vitória seguida no Gauchão e se manter invicto no estadual. Na noite deste domingo (2), no Beira-Rio, o Colorado bateu o Avenida por 1 x 0 com gol anotado pelo lateral Bernabei, no meio da segunda etapa.

continua após a publicidade

Agora, o Inter chega a dez pontos no Grupo B do Campeonato Gaúcho e tem quatro de vantagem para o Caxias, segundo colocado da chave. O Ypiranga, com cinco, e o Pelotas, com quatro, fecham a tabela. O Avenida amargou mais um revés e ainda não venceu. Tem um ponto e é o lanterna do Grupo A.

Bernabei marcou o gol da vitória colorada em cima do Avenida. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

O técnico Roger Machado repetiu sua equipe titular da rodada passada, quando o Inter já havia vencido o São José fora de casa, e voltou a repetir substituições ao longo dos 90 minutos, principalmente no ataque. Johan Carbonero foi mais uma vez uma grata surpresa no segundo tempo e fez boas jogadas individuais pelo lado esquerdo, mostrando velocidade e força nas jogadas de um contra um.

continua após a publicidade

Além do colombiano, o atacante Vitinho ganhou seus primeiros minutos com a camisa colorada. Emprestado pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia, o atleta defendeu o Bragantino na temporada passada e quase deixou seu gol no jogo desta noite.

O domínio do Inter pode, sim, ser interpretado como uma boa notícia ao torcedor, mas cabe ao técnico Roger Machado trabalhar melhor a pontaria nas finalizações. No total, foram 22 finalizações contra o Avenida, sendo metade delas no gol do adversário e apenas um convertido nas redes, que ainda contou com o fator sorte pelo desvio no chute do lateral.

continua após a publicidade

O próximo teste do Internacional será diante do Brasil de Pelotas, quarta-feira (5), às 20h, mais uma vez no Beira-Rio. Depois, o colorado seu maior rival no primeiro Gre-Nal de 2025, que será no sábado (8), às 21h, na Arena do Grêmio.

Como foi Internacional x Avenida

O primeiro tempo foi de domínio total do Inter. Como era de se esperar, a equipe de Roger Machado foi ao ataque desde o apito inicial, principalmente pelos lados do campo, apoiados na frente por Wesley e por Wanderson. A primeira chance de perigo saiu aos nove minutos de jogo, quando Wesley arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Rafael Mamá a trabalhar.

O camisa 1 do Avenida foi o grande nome da primeira etapa. O Colorado teve outras cinco grandes chances de marcar, mas todas elas pararam em belas defesas. Quando o goleiro não interferiu, faltou qualidade na finalização. Após cobrança de escanteio, o volante Fernando estava dentro da pequena área e viu a bola sobrar livre nos seus pés, mas o camisa 5 isolou ela por cima da meta.

A principal chance saiu aos 49 minutos de jogo, já nos acréscimos, quando Mamá defendeu uma cabeçada à queima-roupa de Borré e, no rebote, voou na bola e defendeu outro chute de Fernando, cara a cara. Um lance de cinema do goleirão do Avenida.

A segunda etapa começou com uma postura diferente do time do interior. Logo aos sete minutos, o Avenida teve sua primeira oportunidade de finalizar e quase abriu o placar graças ao goleiro Anthoni. O meia Laion finalizou forte e rasteiro de fora da área e o goleiro do Inter não conseguiu encaixar. A bola escapou, subiu e passou muito próximo à trave.

O Inter voltou com duas mudanças nos setores de meio e ataque. Roger Machado repetiu as substituições que fez diante do São José e promoveu as entradas de Carbonero e Enner Valencia. Saíram Wanderson e Thiago Maia, respectivamente.

Nessa formação, o time passou a jogar com Valencia e Borré como dupla de ataque, Alan Patrick, Carbonero e Wesley numa linha de três e apenas Fernando como homem de marcação. Depois, Bruno Henrique entrou em seu lugar. O desenho ofensivo do time deu espaço para o Avenida explorar os contra-ataques e a equipe do técnico Allon Ritter ficou menos acuada no segundo tempo.

Mas a posição mais confortável não durou muito tempo. Apesar de ser muito merecedor da vantagem no placar, o gol do Inter teve um toque de sorte. Rodrigo Mamá vivia uma noite inspirada e foi necessário um chute desviado que encobriu o goleiro para superar a defesa e balançar as redes. Bernabei finalizou de longe e fez 1 x 0.

O Inter seguiu pressionando, mas sem oferecer perigo claro ao Avenida. Na reta final, o time de Roger Machado enfim encaixou duas boas jogadas no ataque e por pouco não ampliaram. Primeiro, Carbonero, que estreou rodada passada com gol, quase fez seu segundo. O Camisa 7 arrancou pela esquerda, carregou até quase a linha de fundo e bateu cruzado em cima de Rodrigo Mamá.

Logo depois, aos 38 minutos, Bruno Henrique fez um belo lançamento de chuveirinho na área e Vitinho subiu sozinho na cabeçada. O atacante quase repetiu o feito de seu companheiro e por pouco não marcou em sua estreia. Dez minutos depois de entrar o atacante viu a bola tocar n "L" do travessão e ir pela linha de fundo. Ainda deu tempo do travessão salvar o Avenida mais uma vez. Em cobrança de falta de Bruno Henrique, a bola saiu perfeita por cima da barreira e triscou na parte de cima da trave antes de sair.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X AVENIDA

4ª rodada do Campeonato Gaúcho 2025

📆 Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre

🥅 Gols: Bernabei (INT)

🟨 Cartões amarelos: Wanderson (INT) | Joel Jiménez (AVE)

🔴 Cartão vermelho:

Escalações

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique), Thiago Maia (Enner Valencia) e Alan Patrick; Wesley (Vitinho), Borré e Wanderson (Carbonero).

Avenida (Técnico: Allon Ritter)

Rodrigo Mamá; Miguel Paniagua, Micael, Dadalt (Rafael Klein) e Joel Jimenez; Amaral, Gorgoroso, Laion, Matheus Martins (Tallyson) e Bustamente (Branquinho); Michel (Brayan).