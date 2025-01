Diretor detalha negociação entre Palmeiras e Internacional por Wanderson: ‘Conversas em andamento’

Diretor do Internacional, André Mazzuco admitiu que o clube mantém conversas com o Palmeiras a respeito de uma possível transferência de Wanderson. O dirigente, no entanto, afirmou que recebeu outras sondagen e não descartou a possibilidade de negociar o atacante nesta janela.

– O Wanderson é um atleta que sempre teve destaque e não é diferente no Inter. Há sondagens. Hoje saiu a notícia do Palmeiras, mas há outros clubes. Os jogadores do Inter estão valorizados. Não passou ainda de uma troca de ideias. Há conversas em andamento, mas é nosso atleta e está no jogo – explicou o diretor.

A direção alviverde vê Wanderson como uma opção de mercado e pretendia utilizar o débito do Internacional pela venda de Bruno Tabata para quitar o montante devido, além de aumentar as opções para Abel Ferreira no ataque.

No entanto, o clube gaúcho sinalizou que gostaria também de receber uma compensação financeira, o que esfriou as tratativas entre as partes.

– Wanderson é muito profissional. Depende do contexto das operações. Houve o caso do Rômulo. Fizemos a operação e prevaleceu o desejo do jogador. Não é diferente do Wanderson. Mas precisa ser bom para todos. O Inter só faz operações que agradem – completou.

Wanderson, alvo do Palmeiras, comemora gol pelo Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Negocição entre Palmeiras e Internacional por Tabata

Em agosto do ano passado, o Internacional adquiriu Bruno Tabata do Verdão por 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,9 milhões na época), garantindo 80% dos direitos econômicos do atleta em uma transação parcelada.

A primeira parcela tinha vencimento no ano passado, sem mês especificado, enquanto as demais foram distribuídas ao longo do contrato do jogador, que se encerra em 2027.