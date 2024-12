O Atlético-MG confirmou a extensão do contrato com o goleiro Everson até dezembro de 2027. A renovação, foi anunciada nesta terça (24). A possibilidade de negociação de um pré-contrato com outras equipes a partir de meados deste ano foi superada pela nova negociação. O interesse do Bahia na contratação do jogador foi um dos motivos para a renovação.

Desde sua chegada, Everson participou de 277 jogos pelo Atlético-MG, contribuindo para a conquista de sete títulos. Entre eles, estão quatro Campeonatos Mineiros, uma Supercopa do Brasil, um Brasileirão e uma Copa do Brasil. Sua carreira iniciou-se nas categorias de base do São Paulo, passando por Guaratinguetá, River-PI, Confiança, Ceará e Santos antes de se tornar uma peça fundamental no Atlético-MG.

Everson resiste a investida de rival

A temporada de 2024 destacou-se na carreira de Everson, com atuações importantes no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Essas performances consolidaram sua posição como um dos ídolos recentes do clube. Antes da renovação, o Bahia mostrou interesse no goleiro, oferecendo um contrato de três anos, com possibilidade de extensão e um salário de R$ 1 milhão por mês. A presença de Ceni como técnico do Bahia e a promessa de disputar a Libertadores em 2025 eram atrativos. Contudo, a multa rescisória superior a R$ 200 milhões e o desejo de Everson de permanecer em Minas Gerais foram decisivos para sua permanência no Atlético-MG.