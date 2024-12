O goleiro paraguaio Gatito Fernández anunciou sua saída do Botafogo para retornar ao Cerro Porteño, clube que o revelou. O retorno do atleta ao Paraguai foi divulgado na madrugada de Natal (25 de dezembro), pelas redes sociais do clube. Fernández, prestes a completar 37 anos, destacou-se no Botafogo, onde se tornou o jogador estrangeiro com o maior número de partidas pelo clube, ultrapassando 200 jogos. Sua trajetória inclui vitórias na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro deste ano, além do Campeonato Carioca em 2018 e a Série B em 2021.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Gatito Fernández teve passagens por outros clubes brasileiros

Sob a liderança do técnico Gustavo Alfaro, Fernández retomou sua posição como titular da seleção paraguaia, participando de 22 jogos pelo Botafogo em 2024, incluindo as Eliminatórias para a Copa do Mundo. A saída do goleiro ocorre em um momento em que o Botafogo expressava interesse em renovar seu contrato.



Iniciando sua carreira profissional no Cerro Porteño em 2009, Fernández passou pelo futebol brasileiro, atuando pelo Vitória e pelo Figueirense, antes de se juntar ao Botafogo em 2017. Seu retorno ao Cerro é recebido com grande expectativa pelo clube e pelos torcedores.