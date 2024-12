O Ceará acertou a contratação do atacante Pedro Henrique, que estava no Corinthians. O acordo de empréstimo tem duração de um ano e foi oficializado nesta sexta-feira (27). O atleta chega ao Vozão para a temporada de 2025, com o Corinthians responsável pelos salários durante o empréstimo.

Pedro Henrique, aos 34 anos, marcou dois gols e deu uma assistência em 27 jogos pelo Timão. Sua contratação pelo Corinthians, no início do ano, custou R$ 2,9 milhões. O jogador tem um histórico de atuações em clubes da Europa e da Ásia, incluindo Zurich, Rennes, Paok, Kayserispor, além de equipes do Cazaquistão e Azerbaijão.

O atacante se profissionalizou pela Avenida-RS, em 2009, mas se transferiu para o Caxias no ano seguinte, onde ficou até 2012. Depois da passagem pelos clubes europeus, retornou ao Brasil em 2022, para o Internacional. Em 2024, foi para o Corinthians.

As novidades do Ceará

Léo Condé, técnico do Ceará, vê no atacante qualidades que podem ser decisivas para o time. Além de Pedro Henrique, o clube confirmou mais sete reforços: Willian Machado, Fernandinho, Bruno Tubarão, Matheus Araújo, Dieguinho, Marllon e Nicolas. O elenco do Ceará retorna aos treinos em 3 de janeiro de 2025, em Porangabuçu.