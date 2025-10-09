Comissão especial do Internacional tem reunião nesta quinta (9)

A comissão especial montada pelo Internacional tem nova reunião nesta quinta-feira (9), no estádio Beira-Rio. O colegiado é responsável por estudar a situação financeira e buscar alternativas para superar a crise do clube – entre elas, a possível transformação em SAF. No encontro, o comitê técnico, formado por profissionais de diferentes áreas, apresentará o plano de trabalho.

O comitê técnico é composto por colorados sem vinculação político-partidária dentro do clube. Integram o grupo: Aod Cunha, Carlos Alberto Vargas Rossi, Daniel Cravo Souza, Fábio Bernardi, Maximiliano Carlomagno e Rogério Pastl.

Quais são os próximos passos

O plano de trabalho a ser apresentado pelo comitê técnico deverá orientar a atuação da empresa de consultoria encarregada de indicar os caminhos possíveis para o futuro colorado. A reunião desta quinta é mais um passo no processo de avaliação das alternativas para enfrentar o delicado cenário financeiro do clube.

O objetivo era concluir os trabalhos até o fim do ano, mas o cronograma deve ser estendido. Caso o escopo apresentado seja aprovado, o Inter formalizará a contratação de consultoria, que terá entre dez e 12 semanas para concluir sua análise e apresentar as conclusões. O assunto, então, terá de passa para a análise do Conselho Deliberativo.

Quem compõe a comissão especial

Ao final do processo, a comissão especial pretende entregar ao CD um diagnóstico detalhado da realidade financeira do clube e propor soluções “viáveis e factíveis”, que permitam ao Inter voltar a competir em igualdade de condições no futebol brasileiro.

Além do atual presidente Alessandro Barcellos, integram a comissão os ex-presidentes Marcelo Medeiros e Pedro Paulo Záchia, e o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Juchem, que também conduz os trabalhos. O grupo analisará, a partir de agora, a contratação de uma ou mais consultorias especializadas no mercado, inclusive com experiência em SAFs.