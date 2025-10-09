CBF muda dia de jogo do Internacional pelo Brasileirão
Partida contra o Sport passou do sábado, 18, para o domingo, 19
A CBF promoveu, nesta quinta-feira (9), mudança em um jogo do Internacional no Campeonato Brasileiro. A partida entre Colorado e Sport foi adiada em um dia. O duelo, marcado para o estádio Beira-Rio foi do sábado, dia 18 de outubro, para o domingo, dia 19. O horário continua o mesmo, 18h30min (de Brasília).
Por enquanto, os demais confrontos não foram alterados pela confederação.
Confira as próximas datas
O Brasileirão está parado para a Data Fifa, que se estende até a próxima quarta (14). Com isso, a competição volta na quinta (15), quando o Alvirrubro enfrenta o Mirassol, no Interior de São Paulo, pela 28ª rodada. Até o final do mês, o calendário coloca jogos no meio e nos finais de semana.
Isso porque o Colorado tem um enfrentamento adiado da 14ª rodada para disputar. Ele está marcada para o dia 22, uma quarta, contra o Bahia. O jogo será na Arena Fonte Nova, às 19h30min. Depois, serão mais quatro partidas até a Data Fifa de novembro.
Os jogos com data e horário
- 15/10 – Quarta –20h –Mirassol x Internacional
- 19/10 – Domingo – 18h30min –Internacional x Sport
- 22/10 – Quarta – 19h30min – Bahia x Internacional
- 26/10 – Sábado – 21h30min – Fluminense x Internacional
- 2/11 – Domingo – 18h30min – Internacional x Atlético-MG
- 5/11 – Quarta – 19h – Vitória x Internacional
- 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia
Jogos ainda sem data e horário
Após a Data Fifa de novembro, que acontece entre os dias 10 e 18, o Brasileirão terá mais cinco rodadas. A CBF ainda não definiu o dia e horário desses confrontos.
Os duelos sem data e horário
- 10/11 a 18/11 – Data FIFA
- 19/11 – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional
- 23/11 – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos
- 30/11 – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional
- 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
