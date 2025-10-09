menu hamburguer
Internacional

CBF muda dia de jogo do Internacional pelo Brasileirão

Partida contra o Sport passou do sábado, 18, para o domingo, 19

Roberto Jardim
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 09/10/2025
15:16
Inter e Grêmio decidem o Gaúcho 2025 no Beira-Rio
imagem cameraInter x Sport será no domingo, 19, no Beira-Rio (Foto: Roberto Jardim / Lance!)
A CBF promoveu, nesta quinta-feira (9), mudança em um jogo do Internacional no Campeonato Brasileiro. A partida entre Colorado e Sport foi adiada em um dia. O duelo, marcado para o estádio Beira-Rio foi do sábado, dia 18 de outubro, para o domingo, dia 19. O horário continua o mesmo, 18h30min (de Brasília).

Por enquanto, os demais confrontos não foram alterados pela confederação.

Confira as próximas datas

O Brasileirão está parado para a Data Fifa, que se estende até a próxima quarta (14). Com isso, a competição volta na quinta (15), quando o Alvirrubro enfrenta o Mirassol, no Interior de São Paulo, pela 28ª rodada. Até o final do mês, o calendário coloca jogos no meio e nos finais de semana.

Isso porque o Colorado tem um enfrentamento adiado da 14ª rodada para disputar. Ele está marcada para o dia 22, uma quarta, contra o Bahia. O jogo será na Arena Fonte Nova, às 19h30min. Depois, serão mais quatro partidas até a Data Fifa de novembro.

Os jogos com data e horário

  1. 15/10 – Quarta –20h –Mirassol x Internacional
  2. 19/10 – Domingo – 18h30min –Internacional x Sport
  3. 22/10 – Quarta – 19h30min – Bahia x Internacional
  4. 26/10 – Sábado – 21h30min – Fluminense x Internacional
  5. 2/11 – Domingo – 18h30min – Internacional x Atlético-MG
  6. 5/11 – Quarta – 19h – Vitória x Internacional
  7. 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia

Jogos ainda sem data e horário

Após a Data Fifa de novembro, que acontece entre os dias 10 e 18, o Brasileirão terá mais cinco rodadas. A CBF ainda não definiu o dia e horário desses confrontos.

Os duelos sem data e horário

  • 10/11 a 18/11 – Data FIFA
  • 19/11 – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional
  • 23/11 – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos
  • 30/11 – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional
  • 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
  • 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
Sport x Internacional
Romero no empate em 1 a 1 com o Sport no primeiro turno (Foto: Marlon Costa/AGIF)

