Internacional tem mudanças no estatuto na mesa do Conselho

Mudanças no estatuto estão na mesa do Conselho Deliberativo do Internacional. Conforme antecipou o site GZHe confirmou o Lance!, a proposição, que altera a eleição para presidente do clube, deverá ocorrer nas próximas semanas, implicando em mudanças importantes como a possibilidade de até três candidatos disputarem o voto dos sócios no segundo turno, podendo ocorrer, nesta hipótese, até três turnos de votação.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O texto-base prevê ainda a ampliação de um para três anos o tempo de associação necessário para que o sócio tenha direito a voto nas eleições tanto para presidente do clube como para renovação do Conselho Deliberativo. A Comissão de Assuntos Estatutários, que elaborou a peça a partir de sugestões de associados, incluiu três destaques, que poderão ser votados de forma separada.

As mudanças

Mudança no peso do voto dos sócios – o primeiro destaque altera o peso do voto dos sócios, a depender do tempo de associação. Hoje, todos os associados têm peso 1. No novo texto, os sócios que tenham entre dez e 20 anos de quadro social terão peso 2, enquanto os associados com mais de 20 anos de clube terão peso 3;

Mudança no número de candidatos – já o segundo destaque permite a possibilidade de um terceiro candidato disputar o voto dos associados no segundo turno das eleições, o clamado "pátio", desde que ele tenha somado pelo menos 20% dos votos no primeiro turno, no Conselho Deliberativo. Hoje, apenas os dois candidatos mais votados entre os conselheiros têm esse direito. Com isso, haverá ainda a possibilidade de a eleição ser decidida em três turnos.

Mudança no número de conselheiros – há ainda um terceiro destaque, que propõe a redução no número total de conselheiros eleitos, de 300 existentes hoje, para 260;

Regras para transformação em SAF, uniforme e impeachment – a reforma estatutária estipula também as regras para a aprovação de uma eventual transformação do clube em SAF, regulamenta a possibilidade de o time adotar um terceiro uniforme (com normas estabelecidas) e tipifica os casos que podem ensejar um impeachment do presidente e dos vice-presidentes eleitos do Conselho de Gestão.

Como será o trâmite

A reunião para votação do novo estatuto no Conselho Deliberativo deve ser marcada pela mesa-diretora para entre o fim de outubro e o início de novembro. Em um primeiro momento, os conselheiros apreciarão apenas o texto-base, que deverá ser ou totalmente aprovado ou integralmente rejeitado. Nesta última hipótese, permanecerá valendo o estatuto atual.

continua após a publicidade

Se for anuído, logo na sequência os conselheiros votarão separadamente os três destaques. Todos as questões serão definidas pelo voto da maioria simples. Mesmo se aprovado no Conselho Deliberativo, o novo estatuto precisará ser aprovado pelos sócios (também por maioria simples) em Assembleia Geral, ainda sem data definida.