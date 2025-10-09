Internacional tem mudanças no estatuto na mesa do Conselho
Proposta pode alterar a eleição para presidente do clube
Mudanças no estatuto estão na mesa do Conselho Deliberativo do Internacional. Conforme antecipou o site GZHe confirmou o Lance!, a proposição, que altera a eleição para presidente do clube, deverá ocorrer nas próximas semanas, implicando em mudanças importantes como a possibilidade de até três candidatos disputarem o voto dos sócios no segundo turno, podendo ocorrer, nesta hipótese, até três turnos de votação.
O texto-base prevê ainda a ampliação de um para três anos o tempo de associação necessário para que o sócio tenha direito a voto nas eleições tanto para presidente do clube como para renovação do Conselho Deliberativo. A Comissão de Assuntos Estatutários, que elaborou a peça a partir de sugestões de associados, incluiu três destaques, que poderão ser votados de forma separada.
As mudanças
- Mudança no peso do voto dos sócios – o primeiro destaque altera o peso do voto dos sócios, a depender do tempo de associação. Hoje, todos os associados têm peso 1. No novo texto, os sócios que tenham entre dez e 20 anos de quadro social terão peso 2, enquanto os associados com mais de 20 anos de clube terão peso 3;
- Mudança no número de candidatos – já o segundo destaque permite a possibilidade de um terceiro candidato disputar o voto dos associados no segundo turno das eleições, o clamado "pátio", desde que ele tenha somado pelo menos 20% dos votos no primeiro turno, no Conselho Deliberativo. Hoje, apenas os dois candidatos mais votados entre os conselheiros têm esse direito. Com isso, haverá ainda a possibilidade de a eleição ser decidida em três turnos.
- Mudança no número de conselheiros – há ainda um terceiro destaque, que propõe a redução no número total de conselheiros eleitos, de 300 existentes hoje, para 260;
- Regras para transformação em SAF, uniforme e impeachment – a reforma estatutária estipula também as regras para a aprovação de uma eventual transformação do clube em SAF, regulamenta a possibilidade de o time adotar um terceiro uniforme (com normas estabelecidas) e tipifica os casos que podem ensejar um impeachment do presidente e dos vice-presidentes eleitos do Conselho de Gestão.
Como será o trâmite
A reunião para votação do novo estatuto no Conselho Deliberativo deve ser marcada pela mesa-diretora para entre o fim de outubro e o início de novembro. Em um primeiro momento, os conselheiros apreciarão apenas o texto-base, que deverá ser ou totalmente aprovado ou integralmente rejeitado. Nesta última hipótese, permanecerá valendo o estatuto atual.
Se for anuído, logo na sequência os conselheiros votarão separadamente os três destaques. Todos as questões serão definidas pelo voto da maioria simples. Mesmo se aprovado no Conselho Deliberativo, o novo estatuto precisará ser aprovado pelos sócios (também por maioria simples) em Assembleia Geral, ainda sem data definida.
