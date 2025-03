Ídolo do Internacional discursa na ONU sobre futebol e liderança

Paulo Roberto Falcão, ídolo do Internacional, discursou na sede da ONU (Organização das Nações Unidas) em Nova York, nos Estados Unidos, para um público formado por quatro mil jovens de 140 países sobre futebol, sua história no esporte, liderança e mudanças para o futuro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O evento fez parte do programa "Chance The World" e foi convidado pela Academia de Embaixadores da ONU. O ex-jogador foi o primeiro brasileiro convidado a discursar. Com 71 anos, o jogador é reconhecido por suas passagens pelo Internacional, Roma, da Itália, e Seleção Brasileira.

— Eu sempre acreditei que o futebol é muito mais do que um jogo: é uma escola de liderança, de resiliência e de união. Dentro de campo, vivemos desafios todos os dias — vitórias, derrotas, superação, trabalho em equipe — e essas experiências nos preparam para enfrentar qualquer obstáculo na vida. Poder passar esse aprendizado adiante, para uma geração que está tão focada em mudar o mundo, me deixou profundamente realizado — disse Paulo Roberto Falcão em suas redes sociais.

continua após a publicidade

Ex-jogador do Inter falou para jovens do mundo todo (Reprodução/Instagram/Paulo Roberto Falcão)

Carreira de Falcão

O ex-volante é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Falcão defendeu o Internacional de 1972 a 1980, disputando 393 partidas, marcando 73 gols e conquistando nove títulos: três Campeonatos Brasileiros (1975, 1976 e 1979) e seis Campeonatos Gaúchos (1973, 1974, 1975, 1976, 1978 e 1981, tendo atuado apenas nas primeiras partidas deste último).

Falcão também fez história na Itália. Conhecido como Rei de Roma, o volante defendeu o clube de 1980 a 1985 e foi fundamental na conquista do Campeonato Italiano de 1982-83, que encerrou um jejum de 41 anos sem títulos para a Roma.

continua após a publicidade

Pela Seleção Brasileira, ele se destacou principalmente na Copa do Mundo de 1982, onde foi um dos craques do time comandado por Telê Santana, ao lado de Zico e Sócrates. Marcou um golaço no épico jogo contra a Itália, mas o Brasil acabou eliminado por 3 a 2, em uma das partidas mais icônicas da história do futebol.