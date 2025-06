Clubes da MLS demonstram interesse em volante do Internacional

Depois de perder Fernando por lesão, Thiago Maia pode ser o próximo desfalque para o time do técnico Roger Machado. Conforme apurou o Lance!, clubes da MLS demonstraram interesse no volante do Internacional. Dessa forma, o meio-campista tem chances de ser um dos atletas a deixar o Beira-Rio na janela de transferências internacionais que abre no dia 10 de julho.

A avaliação da direção colorada é clara: não há jogador inegociável no Alvirrubro. Isso porque o cenário financeiro do clube é delicado.

Sondagens vieram de duas equipes

A situação ainda está no nível de sondagens, que vieram de duas equipes dos EUA. Se o valor chegar perto daquilo que o Inter deseja, Thiago Maia pode deixar Porto Alegre, ainda que tenha importância para o grupo e para o time, principalmente depois da lesão de Fernando. O camisa 29 tem contrato até dezembro de 2026.

Segundo levantou o Lance!, os cartolas colorados já admitem que uma proposta razoável, especialmente se for à vista, pode selar a saída do atleta.

Inter tem 50% dos direitos

Contratado do ano passado, Thiago Maia teve 50% dos seus direitos adquiridos junto ao Flamengo por 4,5 milhões de euros. No entanto, o Alvirrubro não cumpriu os prazos contratuais de pagamento, o que resultou em reclamações públicas por parte da diretoria rubro-negra.

O atraso nas parcelas aumentou a pressão e reacendeu a possibilidade de uma transferência – no começo do ano, Maia quase se transferiu para o Santos, chegando a ser afastado do grupo para a negociação. O cenário atual, com as sondagens americanas, interessaria ao Flamengo, que poderia recuperar parte do valor acordado.

