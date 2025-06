Permanência de zagueiro no Internacional em compasso de espera

A permanência de Victor Gabriel no Internacional continua em compasso de espera. As direções colorada e do Sport Recife negociam os últimos acertos para a compra em definitivo do defensor de 20 anos pelo clube gaúcho. Apuração feita pelo Lance! indica, porém, que o Leão encaminhou novas exigências ao Alvirrubro para finalizar o contrato.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O atleta está no Colorado desde o ano passado, quando chegou para a lateral esquerda do sub-20. Observado pelo técnico Roger Machado no CT Celeiro de Ases, em Alvorada, foi promovido para o profissional e passou a atuar na quarta zaga.

Sport quer garantias

Entre as novas condições impostas pelos dirigentes pernambucanos estão as garantias da operação para a conclusão do negócio. Inicialmente, a proposta de compra estava acertada por um valor de cerca de R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos.

continua após a publicidade

O vínculo de Victor Gabriel com o Inter vai até 31 de dezembro. As boas atuações na defesa, principalmente durante o Campeonato Gaúcho, e sua consolidação como titular fizeram com que o clube acelerasse as conversas pela compra.

Assédio do Cruzeiro

A aquisição em definitivo também é uma forma de o Inter se precaver do assédio de outros times pelo jogador. Até porque, Victor Gabriel já é monitorado por agentes que atuam para clubes europeus. Além disso, recentemente, o atleta despertou o interesse do Cruzeiro, indicado pelo técnico Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

Com a aquisição dos direitos federativos, qualquer proposta deverá passar pelos cartolas gaúchos. Victor Gabriel não atua desde os 3 a 0 sobre o Maracanã, em 22 de maio, quando sentiu uma lesão no tornozelo direito. Sua volta é programada para julho, após a disputa da Copa do Mundo de Clubes.