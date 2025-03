Às vésperas do Gre-Nal 446, que decide o Campeonato Gaúcho no domingo (16), o técnico do Internacional, Roger Machado, conversou com a imprensa sobre o clássico no começo da tarde de sexta-feira (14), e deixou um certo mistério no ar. Isso porque ainda comandaria mais um treino fechado na manhã de sábado (15), no CT Parque Gigante, no qual definiria o time que enfrentará o coirmão. A principal dúvida é a manutenção do time que venceu o dérbi anterior ou se Rafael Borré e Wesley voltam ao time.

– Hoje (sexta) foi o penúltimo treino. Trabalhamos estratégia o refinamento dela, para fazemos os ajustes que a gente precisa. Amanhã (sábado) é o polimento e mais descanso, baixar a carga para estar com energia a pleno para domingo – comentou.

Ao comentar se usaria no Gre-Nal os titulares que estavam lesionados, manteve a dúvida no ar, deixando um mistério acerca da entrada dos dois atacantes nos lugares de Carbonero e Valencia:

– Falo muito no processo de gestão, no mérito, nas decisões tático-estratégicas. Vai ser em função desses elementos que vou decidir a escalação. Que bom que a gente tem todo mundo à disposição para poder escolher. Espero ser justo e premiar aqueles que estejam num equilíbrio maior.

Dessa forma, o Internacional deve ir a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernbei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero (Wesley) e Valencia (Borré).

Sistema defensivo é um trabalho coletivo

Roger também foi questionado a respeito da linha defensiva, que tomou apenas cinco gols no Estadual.

– Está apoiada na figura dos dois zagueiros e temos os laterais completam o sistema defensivo, com alternâncias e coberturas são feitas portem tem o mecanismo e eles sabem exatamente onde têm que estar. Mas é um coletivo estruturado para que 11 defendam. Não abro mão de que todos participem do processo defensivo. Cada um com sua importância no setor - falou.