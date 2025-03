Gre-Nal: “semana de clássico é diferente”, diz Roger Machado

Às vésperas do Gre-Nal 446, que decidirá o Campeonato Gaúcho, domingo (16), no estádio Beira-Rio, o Internacional recuperou uma tradição esquecida há algum tempo. A última coletiva antes do confronto, na sexta-feira (14), foi do técnico Roger Machado, que comentou o que se chama no Rio Grande do Sul de “semana Gre-Nal”. Para ele, a “semana de clássico é diferente”.

O comandante colorado explicou que procura ficar um pouco mais reservado, mas:

– Não deixamos de absorver o ambiente de clássico Gre-Nal, que é importante. A gente não pode também deixar de se envolver nesse contexto cultural em torno da rivalidade dessa disputa. Então, busca administrar a ansiedade, mas nada que minimize essa ansiedade, que vai ser completamente dissipada até o momento em que começa o jogo.

É hora de dar ouvidos à experiência

Para Roger Machado, a semana pré-clássico se fala muito sobre o dérbi, mas também é um período de muito trabalho.

–É importante para a gente corrigir e ajustar detalhes, montar estratégias. Nada mais o que a experiência vai dando os caminhos para que, ao longo dos anos, você saiba administrar e usar como fator positivo essa questão do estresse emocional de um jogo como esse – comentou, para acrescentar:

– Imagino que os jogadores mais jovens sintam a diferença, mas os experientes vão passando a tranquilidade necessária para enfrentar esse momento.

O que o Internacional precisa

O Gauchão será decidido no domingo (16), às 16h (de Brasília). Com a vantagem dos 2 a 0, o Internacional pode até perder por um gol de diferença que leva a taça para o seu museu, evitando o octa do coimão. Para conquistar a faixa, o Grêmio precisa vencer por diferença de três ou mais gols. Qualquer vitória tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

