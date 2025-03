Gre-Nal 446: estratégias do Internacional para garantir a taça

Com a vantagem de 2 a 0 obtida no Gre-Nal 445, partida de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, o Internacional usou os treinos fechados de quarta (12) e quinta-feira (13) para preparar as estratégias para garantir a taça do estadual e evitar o octacampeonato do coirmão no clássico 446. Para isso, o técnico Roger Machado trabalho ao menos dois planos de jogo para enfrentar o Grêmio na finalíssima.

O principal é o que o Colorado vem usando desde a chegada do treinador ao Beira-Rio, ou seja, começar o jogo de forma ofensiva e com marcação alta. A outra tática, porém, foi treinada com os portões fechados para caso seja necessário administrar o resultado para levantar a taça. Trata-se do mesmo esquema usado no final do Gre-Nal 445, com o recuo de Fernando para o meio da zaga, formando uma linha de cinco na defesa.

— No segundo tempo, em determinado momento abri uma linha de cinco, colocando o Fernando dentro da defesa para que a gente conseguisse controlar as amplitudes e a inversão em bola longa [do Grêmio], e a gente estancou uma vantagem territorial que o Grêmio estava tendo – detalhou o técnico na coletiva após o dérbi.

Dúvida apenas entre Borré e Valencia

Mesmo com os retornos de Wesley e Rafael Borré, a tendência é Roger Machado escalar o mesmo time que iniciou o clássico de sábado (8), com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Valencia e Carbonero. A única dúvida é na centroavância, entre o colombiano e o equatoriano.

O Gauchão será decidido no domingo (16), às 16h, no Gre-Nal 446. Com a vantagem dos 2 a 0, o Internacional pode até perder por um gol de diferença que leva a taça para o seu museu. Para conquistar o octa, o Grêmio precisa vencer por diferença de três ou mais gols. Qualquer vitória tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

