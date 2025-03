Gre-Nal 445: Internacional terá dois prováveis reforços

O Internacional terá dois reforços para o Gre-Nal 445, na partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. Se o treino com bola desta quinta-feira (6) servir de alguma indicação, o técnico Roger Machado poderá contar com as voltas de Alan Patrick e Rafael Borré no jogo das 17h45min (de Brasília) do sábado (8). O problema vem agora na volância: Bruno Henrique é dúvida para o clássico.

Mesmo com o trabalho fechado à imprensa, a própria assessoria do clube divulgou fotos com o meia e o colombiano no campo, com a redonda. O camisa 10 estava fora desde os 3 a 1 sobre o São Luiz, no dia 12 de fevereiro, quando sentiu uma entorse no tornozelo direito. Já o 19 não jogava desde os 2 a 0 sobre o Monsoon, no dia 15, quando sentiu um estiramento na coxa direita.

Enquanto isso, o 8 colorado teve um desconforto muscular na coxa esquerda na vitória por 3 a 1 sobre o Caxias, na partida de volta da semifinal do Estadual, sábado (1º). Ao sair do jogo, começou o tratamento com gelo, anda na casamata. O atleta vem sendo acompanhado de perto, e realizou trabalhos físicos no gramado, na quarta (5) e na quinta.

Quem entra e quem sai

Dos dois retornos, porém, apenas um deles deve iniciar o clássico. E esse é o meia Alan Patrick entra direto no time titular, com a provável saída de Gustavo Prado. Já Borré deverá ficar no banco, com a permanência de Enner Valência, que vem jogando bem e marcou quatro jogos nos oito jogos que participou este ano.

No caso de Bruno Henrique, as informações são de que ele estará no clássico. Isso dependerá, porém, da evolução clínica nos próximos dias. Até o Gre-Nal, o grupo colorado tem mais um dia de treinamento, na de sexta (7).

– Tem que esperar. O Bruno relatou no final do jogo: “professor, senti pesar”. Vamos partir do princípio de que o Bruno Henrique vai estar apto – disse o treinador alvirrubro logo após o jogo contra o Caxias.

Caso não tenha condições, Ronaldo deverá ser seu substituto no jogo de ida das finais do Gaúcho. A partida está marcada para as 17h45min de sábado (8), na Arena. O confronto de volta será no domingo seguinte (16).