Grêmio x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações

O jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho marca o segundo clássico entre Grêmio e Internacional da temporada. O confronto está marcado para este sábado (8), às 17h45 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e terá transmissão da RBS TV (canal aberto local), Sportv (canal fechado) e o Premiere (pay-per-view).

O Grêmio venceu o Juventude nos pênaltis e garantiu a vaga na final em um jogo cheio de polêmica dentro e fora de campo. O técnico interino Leandro Desábato terá que arranjar alternativas no setor defensivo, já que Gustavo Quinteros estava no meio da confusão na semifinal e pode ficar de fora das duas finais. Jemerson está suspenso e Rodrigo Ely, lesionado.

O Internacional, por sua vez, venceu o Caxias com facilidade e voltou a disputar uma final do Gauchão depois de quatro anos. O técnico Roger Machado terá o time completo e aposta na experiência de jogadores como Enner Valencia e Alan Patrick.

No retrospecto do confronto em campeonatos estaduais, as equipes se enfrentaram 140 vezes, com 45 vitórias do Inter, 43 do Grêmio e 52 empates. Esta é a 39ª clássica final em 104 anos de competição.

Grêmio x Internacional: quem venceu mais o Gre-Nal? Foto: Liamara Polli/AGIF

Tudo sobre o jogo entre Grêmio e Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Internacional

Final - jogo de ida - Campeonato Gaúcho

📆 Data e horário: sábado-feira, 8 de março, às 17h45 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul;

📺 Onde assistir: RBS TV (canal aberto local), Sportv (canal fechado) e o Premiere (pay-per-view).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Amuzu (Aravena); Braithwaite.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo); Vitinho, Gustavo Prado (Alan Patrick) e Carbonero; Enner Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.